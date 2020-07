Neste sábado, além do treino classificatório para o GP da Áustria de Fórmula 1, ocorreu também a primeira etapa da Fórmula 3 em 2020. E os pilotos brasileiros Igor Fraga e Enzo Fittipaldi representaram bem o País.

A dupla, que largou do fundo do grid após problemas técnicos na classificação, fez várias ultrapassagens. Assim, tanto Igor quanto Enzo conseguiram se destacar mesmo com uma posição de largada complicada após o quali de sexta.

Igor Fraga, de 30º para 16º

Com 14 ultrapassagens, Fraga foi o piloto que mais ganhou posições na prova. O competidor da Charouz Racing System saiu do 30º e último lugar por problema elétrico/eletrônico, mas terminou a primeira corrida da F3 neste fim de semana em um bom 16º lugar.

“Igor Fraga chamou a atenção em sua estreia na F3. O brasileiro saiu do fundo do grid, mas escalou até a 16ª posição com uma série de manobras deslumbrantes”, destacou o site da categoria em reportagem que se fixou basicamente nos principais protagonistas.

Fraga disse: “Na primeira volta eu fiz duas tentativas de ultrapassagem que deram resultado. A primeira foi na curva 1. Após a largada enxerguei um traçado e me joguei, tentando sair da confusão toda ileso, e acabei passando seis carros. Logo depois, na curva três, repeti a estratégia. E terminei a primeira volta nove posições mais na frente". O piloto é bicampeão mundial de automobilismo virtual e tem sua temporada na F3 patrocinada pelo jogo Gran Turismo.

"Todo mundo lá atrás está tentando escalar o pelotão, então todos andam de forma agressiva desde o início e por isso os pneus vão desgastando mais rápido. Mas eu tentei manter o foco e buscar ultrapassagens mais seguras. A partir do momento em que liberam o DRS, a coisa fica mais complicada e acabam se formando alguns trenzinhos, e ultrapassar muitas vezes é mais complicado. Mesmo assim ainda subi para 16º, brigando pelo 15º lugar. Com carros teoricamente iguais, acho que tivemos um bom final de semana, apesar dos imprevistos”, completou.

Enzo Fittipaldi, de 29º para 18º

Neto de Emerson Fittipaldi, Enzo ganhou 11 posições a bordo da HWA Racelab e também foi destaque. O piloto brasileiro, que integra a Academia da Ferrari, teve problemas com o DRS na classificação e precisou largar atrás, mas se recuperou muito bem.

“Infelizmente eu tive um problema técnico na classificação. O sistema DRS do carro não funcionou durante toda a sessão e conseguimos resolver isso para a corrida deste sábado. Largamos lá atrás e tive um bom ritmo de prova para conseguir várias ultrapassagens. Não foi a corrida que esperávamos, mas pudemos trazer algo positivo através dessa adversidade. Vamos com tudo para fazer uma boa corrida amanhã também”, relatou Fittipaldi.

Ao longo da temporada, Enzo terá a ajuda de seu irmão Pietro, piloto reserva da Haas na F1. As provas da F3 estão sendo realizadas nos mesmos fins de semana da principal categoria do automobilismo mundial e Enzo está focado para a segunda prova neste domingo.

“Meu irmão me acompanhará nas corridas da F3 e sempre me dá boas dicas para melhorar minha pilotagem ao longo do final de semana, assim como ele leva um bom feedback para a Haas durante a etapa da F1 também", seguiu.

"Amanhã teremos a segunda corrida da etapa e vamos trabalhar bastante para conquistar um bom resultado. Teremos que fazer mais uma corrida de recuperação, mas vamos em busca da vitória”, completou Fittipaldi, que já venceu na Áustria na F4. O brasileiro foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice na Fórmula Regional Europeia em 2019. A segunda prova do final de semana está marcada para domingo às 4h45, sendo uma das preliminares da F1 em Spielberg.

