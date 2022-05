F3: Martins vence corrida 2 e retoma liderança; Collet é 7º

Carregar reprodutor de áudio

Victor Martins venceu neste domingo a segunda corrida do fim de semana da Fórmula 3 em Barcelona, retomando a liderança do campeonato. Já o brasileiro Caio Collet terminou novamente na zona de pontos, terminando em 7º.

O piloto da ART passou Roman Stanek na chegada à curva um graças a uma largada melhor, e rapidamente construiu uma sólida vantagem, apesar de duas intervenções do safety car. Stanek foi o segundo, enquanto Isack Hadjar e Alexander Smolyar foram terceiro e quarto.

A boa largada de Martins o colocou na ponta imediatamente, enquanto Arthur Leclerc, perdia posições para Ollie Bearman e Caio Collet.

A primeira intervenção do safety car veio na volta 4 de 24, após Rafael Villagomez e Kush Maini se tocarem na curva 12, com o piloto da Van Amersfoort indo parar na brita e abandonando. Maini foi punido com 10s pela colisão.

A outra intervenção do carro de segurança veio após uma batida de Brad Benavides na barreira de proteção na curva 2, com o piloto da Carlin avisando aos engenheiros que havia sofrido um problema mecânico.

Collet classificou a prova deste domingo como mais difícil que a de sábado, afirmando que lhe faltou ritmo para atacar mais.

"Hoje realmente foi um pouco mais difícil que ontem", disse. "As mudanças que fizemos no carro não foram no sentido que a gente esperava, então não estávamos tão rápido. Não tinha ritmo como o sábado para atacar mais na frente".

"O quali é muito importante em uma categoria tão apertada, precisamos melhorar neste aspecto para as próximas etapas. Feliz em voltar ao pódio e pontuar nas duas provas, temos bastante para melhorar, mas estamos num caminho. Foco em melhorar na classificação para desempenhar bem como fizemos em Barcelona".

Com isso, Victor Martins lidera com 62 pontos, seis a mais que Roman Stanek, enquanto Jak Crawford é o terceiro com 50. Caio Collet é o 11º com 18. A Fórmula 3 tira agora um mês de pausa antes de retomar as atividades entre 01 e 03 de julho, quando a F1 visitar Silverstone.

Confira o resultado final da corrida 2 da Fórmula 3 em Barcelona:

