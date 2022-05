Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3 iniciou neste sábado a rodada dupla de Barcelona. David Vidales venceu pela primeira vez na categoria, liderando de ponta a ponta apesar de um forte desafio de Jak Crawford, enquanto o brasileiro Caio Collet fez seu primeiro pódio do ano, terminando em terceiro.

Vidales teve uma saída forte e se manteve na ponta, segurando Juan Manuel Correa na curva 1. Crawford subiu para segundo na quinta volta e colou no líder na volta 12. Os dois tiveram um incidente na primeira curva que fez com que o americano escapasse da pista, levando a uma investigação após a corrida.

Isso permitiu que Vidales construísse uma vantagem de 1s5, mantida até o fim da prova. Já Collet largou em quinto e passou Frederick para a quarta posição na volta 13, assumindo a última posição do pódio a dois giros do fim ao ultrapassar Correa com facilidade na reta.

"Foi uma boa corrida e é bom estar de volta ao pódio", disse Collet. "É um alívio também e uma injeção de ânimo para mim e a equipe. As duas primeiras etapas da temporada foram um pouco conturbadas, e não terminamos corridas. Claro que o pódio é uma motivação para mim e para o time e esperamos continuar entre os primeiros”

Confira o resultado da corrida 1 da Fórmula 3 em Barcelona:

