F3: Bortoleto lidera último dia de testes da pré-temporada

Após dois longos meses longe dos carros de competição, Gabriel Bortoleto desembarcou na última segunda-feira em Sakhir, no Barein, onde junto à equipe Trident participou da pré-temporada da Fórmula 3.

A duas semanas para o início do campeonato, Bortoleto e outros 29 competidores foram submetidos a três dias de intensos trabalhos tanto em pista como nos boxes.

Vindo de duas temporadas na FRECA o piloto paulista já havia deixado uma excelente impressão nos testes de pós-temporada de 2022. Na ocasião, em Jerez de La Frontera, o piloto de 18 anos mostrou rápida adaptação ao carro e também ao novo time. Cabe ressaltar que Gabriel mora na Itália há 3 anos e, em um time italiano, está literalmente se sentindo em casa.

A pista do Bahrain International Circuit tem extensão de 5.412 metros, características de média-alta velocidade e ao todo conta com quatro grande retas permeadas por 15 curvas. Ao longo dos três dias, Bortoleto percorreu 147 voltas concluindo quase 800 km de testes.

Atento a todas as orientações passadas pelo time de engenheiros da equipe o desempenho final de Gabriel foi sendo elevado a cada dia. Com objetivos diferentes a cada entrada na pista, foram feitos diferentes testes do carro em condições de classificação e, também, em modo de corrida. No primeiro dia, Gabriel fechou com a 12ª colocação, no segundo dia em quarto e hoje, fechando os trabalhos, foi o mais veloz da pista com o tempo de 1min47s417.

“Estou muito feliz com todo o trabalho que conseguimos desempenhar aqui no Bahrein”, disse Bortoleto. “Traçamos na sede da equipe um cronograma bem detalhado para testarmos o máximo de coisas possíveis nesses três dias e procuramos seguir à risca o que planejamos.”

“O que me deixa ainda mais animado é que eu consigo perceber que temos um carro bem rápido nas mãos, porém, temos ainda um bom caminho para explorar inovações que certamente nos trarão ainda mais performance.”

“De minha parte, na pilotagem, sinto que em pelo menos em duas curvas posso melhorar meu desempenho e, com isso, chegarmos realmente prontos para a primeira etapa, daqui duas semanas.”

“Volto hoje para minha casa e, amanhã, já estarei 100% focado na análise de todos os dados, bem como, estarei focado em minha preparação em simulador”, concluiu.

A temporada 2023 da FIA F3 começa entre os dias 3 e 5 de março, no Bahrein. O Bandsports irá transmitir toda a temporada ao vivo para o público brasileiro.

F3 FIA | 2023 - Calendário:

1ª Etp - 03-05/março | Bahrein

2ª Etp - 31/março - 02/abril | Austrália

3ª Etp - 19-21/maio | Ímola

4ª Etp - 25-28/maio | Mônaco

5ª Etp - 02-04/junho | Espanha

6ª Etp - 30/junho - 02/julho | Áustria

7ª Etp - 07-09/julho | Inglaterra

8ª Etp - 21-23/julho | Hungria

9ª Etp - 28-30/julho | Bélgica

10ª Etp - 01-03/setembro | Itália

