Bortoleto celebra vitória na corrida principal em estreia na F3

Teve início neste fim de semana a temporada 2023 da Fórmula 3. As disputas aconteceram no Autódromo Internacional do Bahrein, no Oriente Médio e tiveram o brasileiro Gabriel Bortoleto, estreando na categoria, como o grande nome do fim de semana. O piloto venceu a corrida principal da rodada, disputada neste domingo, e já abre a competição com 26 pontos conquistados.

O fim de semana de corrida teve início na manhã de sexta-feira com a sessão de treinos livres. Nesta única oportunidade de preparação do carro Bortoleto foi o mais veloz da pista e seguiu confiante para a tomada de tempos. Na sessão classificatória, que definiu o grid de largada para a corrida deste domingo, Gabriel estabeleceu o tempo de 1m47s112 e garantiu a segunda posição com uma diferença de 5 centésimos para o pole-position.

A primeira corrida do fim de semana – sprint race – foi disputada na manhã de sábado. A definição do grid de largada desta prova é definida pela inversão das 12 primeiras posições da tomada de tempos. Desta forma, Gabriel partiu do 11º lugar, abrindo a sexta fila. Em uma prova complexa, em que o piloto brasileiro teve inclusive um toque com outro concorrente, ele concluiu a prova na 19ª posição.

HINO BRASILEIRO NO PÓDIO

A corrida principal do fim de semana teve vez na manhã deste domingo. Bortoleto posicionou seu carro na primeira fila do grid e, após excelente largada, pulou para a ponta antes mesmo da primeira curva. Aproveitando-se do bom rendimento de seu carro o brasileiro impôs um ritmo muito forte e, com cinco voltas completadas, já estava há mais de três segundos do restante do pelotão. Acontece, porém, que a entrada de um Safety-car realinhou o pelotão. Na relargada, novamente muito bem, Bortoleto manteve-se na ponta, muito pressionado por Gabriele Mini, que vinha em segundo. Nesse momento, porém, a organização informou uma penalização de 5 segundos para Mini. Assim, Gabriel abriu passagem para o concorrente e, administrando a degradação dos pneus, seguiu tranquilo na segunda posição de pista, sabendo que, de fato, era o líder. Na penúltima volta, novamente, o Safety-Car foi acionado e, sem tempo para que a organização pudesse resolver o problema na pista, a bandeira quadriculada foi flamulada com os carros atrás do Safety-Car.

Diante dos atentos olhos de Fernando Alonso, manager de sua carreira, Bortoleto subiu ao degrau mais alto do pódio e comemorou muito a sua vitória na estreia pela F-3 FIA ao som do Hino Nacional Brasileiro.

“Estou muito feliz com minha vitória logo na estreia da F-3 FIA. Nosso carro se mostrou muito bom desde a pós temporada do ano passado. Estive muito bem também na pré-temporada e, neste fim de semana, desde a hora que entramos na pista estive super bem. Agradeço demais à minha equipe, meus patrocinadores e minha família. Não vou me acomodar e continuaremos trabalhando para nos manter em altíssimo nível no restante da temporada”, comemorou o piloto.

