A Fórmula 3 é considerada hoje a segunda categoria em importância para a escalada até a Fórmula 1, sempre também realizando seus eventos nos mesmos finais de semana da maior categoria do automobilismo mundial.

No Bahrein, um ‘novo’ piloto chamou a atenção já nos treinos livres, liderando a prática da sexta-feira e ficando com a segunda colocação no quali para a corrida principal: Gabriel Bortoleto.

O fim de semana do piloto da Trident nascido em São Paulo em 14 de outubro de 2004 foi coroado com uma vitória na corrida principal, saindo de Sakhir líder do campeonato, com 26 pontos, três a mais que Oliver Goethe.

Tudo isso em um fim de semana de estreia, o que levou muitos fãs de automobilismo, incluindo brasileiro se perguntando: quem é Gabriel Bortoleto?

Assim como quase todos os pilotos nascidos no Brasil, Bortoleto começou no kart, aos oito anos de idade, disputando as principais competições brasileiras e mundiais até 2019. Em 2018, ele foi o terceiro colocado nos campeonatos mundial e europeu e vice-campeão no WSK Super Master.

Nos carros, Bortoleto estreou em 2020, competindo na F4 Italiana com a equipe Prema, conquistando sua primeira vitória em um fim de semana mágico em Mugello, em que além da vitória, ele também foi ao pódio nas duas outras corridas, um segundo e um terceiro lugar. Ao final da campanha, a quinta colocação na tabela de pilotos.

Em 2021, ele competiu na Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) pela FA Racing em uma campanha sem vitórias, mas com pódio no Red Bull Ring e a 15ª colocação no geral. No ano seguinte, Bortoleto voltou à FRECA pela R-ace GP, conquistando duas vitórias, uma em Spa e outra na Catalunha, finalizando o campeonato em sexto.

Em 2022, Bortoleto também chegou a fazer seis corridas pela Fórmula Regional Asiática, conquistando uma vitória em Abu Dhabi.

Em setembro do ano passado foi anunciado que Bortoleto teria sua carreira gerenciada pela A14 Management, companhia fundada por Fernando Alonso que também tem a direção dos empresários Albert Resclosa Col e Alberto Fernandéz Alguilares.

O bom relacionamento entre o bicampeão mundial de F1 e o brasileiro foi evidenciado com Alonso fazendo questão de cumprimentar Bortoleto neste domingo, antes do GP do Bahrein.

