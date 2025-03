Quem é Rafa Câmara, brasileiro que venceu a FRECA e disputa a F3

Não teremos nenhum brasileiro representando o verde e amarelo na Fórmula 2, mas temos Rafa Câmara fazendo esse papel na Fórmula 3, tentando recriar os passos de Gabriel Bortoleto, que estreia pela Sauber na Fórmula 1 depois de vencer as categorias de base.

Câmara é um dos nomes que está tomando forma e ganhando espaço no automobilismo, então o Motorsport.com trouxe informações importantes para conhecer o piloto.

Rafael Chaves Câmara, nascido no dia 5 de maio de 2005, em Recife, começou a carreira no kart, em 2014, disputando a Copa Brasil de Kart.

Já em 2019, o brasileiro terminou em segundo lugar no Campeonato Mundial de Kart, disputando a classe OK Junior pela equipe Forza Racing. Além disso, terminou em quinto lugar no Campeonato Europeu e encerrou a carreira no kart em 2021 após títulos em categorias como a WSK Champions Cup e WSK Super Master Series.

Em 2022, Câmara fez sua estreia em categorias de monopostos ao disputar a Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos pela Prema Racing. O piloto conquistou seu primeiro pódio na rodada de Dubai, onde venceu outra vez no fim de semana seguinte.

Apesar de vencer em outras corridas, um abandono na terceira etapa garantiu o título a Charlie Wurz, com Câmara terminando em segundo na classificação geral.

Rafael também disputou a Fórmula 4 Italiana e a ADAC Fórmula 4, dividindo a pista com Wurz, Andrea Kimi Antonelli, Conrad Laursen e James Wharton, pela Prema. O brasileiro foi o principal rival de Antonelli, mas terminou apenas como terceiro na classificação geral após perder a etapa de Nurburgring por conta da Covid-19.

Na Itália, Câmara começou sendo bastante competitivo contra a grande promessa da Mercedes e abriu a temporada vencendo em Ímola, aproveitando uma falha no carro de Antonelli. Apesar de ter vencido ou subido ao pódio em praticamente todas as corridas, o brasileiro foi apenas o terceiro na classificação geral.

Em 2023, o piloto avançou para o Campeonato de Fórmula Regional Europeia com a Prema Racing, disputando a categoria ao lado de Antonelli. Antes dessa campanha, Câmara completou a temporada no Campeonato de Fórmula Regional do Oriente Médio com a Mumbai Falcons.

Para 2024, Rafael seguir com a Prema para disputar a FRECA, conquistando o título do campeonato em Barcelona, uma corrida antes do fim da temporada.

Agora, Câmara foi promovido para a Fórmula 3 com a Trident, ao lado de Charlie Wurz e Noah Strømsted. O brasileiro defenderá as mesmas cores de Bortoleto na F3.

A primeira corrida da categoria está marcada para acontecer neste fim de semana, entre os dias 15 e 16 de março, na Austrália. A última etapa acontece no GP da Itália, entre os dias 6 e 7 de setembro.

