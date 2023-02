Roberto Faria vai disputar temporada 2023 da F3

Carregar reprodutor de áudio

Roberto Faria fará sua estreia na FIA Fórmula 3 pela equipe alemã PHM. O piloto carioca de 19 anos com carreira na Inglaterra desde 2019 vai encontrar pela frente pistas inéditas no seu currículo nesta temporada. Após dois anos na GB3, a migração para uma categoria mais forte era um dos objetivos da carreira.

"Quem está dentro do automobilismo sabe o passo que significa sair de uma categoria regional para mundial e o quanto isso custa. Estamos todos confiantes de que a PHM vai fazer um trabalho individualizado para cada piloto e, o que mais importa agora, é que todos nós vamos entregar o melhor de nós dentro e fora das pistas”, afirma Faria.

O único brasileiro nas categorias em que disputou nos últimos quatro anos, Roberto somou 12 pódios na GB3 nas duas temporadas, incluindo uma vitória em Spa, onde voltará a correr pela PHM, na penúltima etapa da F3 deste ano, de 27 a 29 de julho. O time fará sua estreia na categoria e conta com a estrutura da Charouz Racing System.

Outro circuito onde Roberto tem um histórico bem favorável é Silverstone. Na única pista inglesa desta temporada, o jovem conquistou seis pódios pela GB3.

“Claro que a gente chega mais confiante em pistas que já conhecemos, mas também não dá pra negar a grande oportunidade que será realizar o sonho de pilotar em Mônaco, por exemplo”, confessou.

Confira o calendário completo da competição:

1ª etapa | Bahrein | 02 a 04 de março

2ª etapa | Austrália | 30 de abril a 1º e maio

3ª etapa | Emilia-Romagna | 18 a 20 de maio

4ª etapa | Mônaco | 24 a 27 de maio

5ª etapa | Espanha | 1º a 03 de junho

6ª etapa | Áustria | 29 de julho a 1º de agosto

7ª etapa | Grã-Bretanha | 06 a 08 de julho

8ª etapa | Hungria | 20 a 22 de julho

9ª etapa | Bélgica | 27 a 29 de julho

10ª etapa | Itália | 31 de agosto a 02 de setembro

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: