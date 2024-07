Alvaro Cho estreia na FRECA com equipe G4 Racing

Alvaro Cho fará sua estreia na FRECA (Fórmula Regional Europeia da Alpine) com a equipe G4 Racing, este fim de semana em Mugello para a quinta etapa do campeonato.

Cho demonstrou uma notável habilidade e consistência na Fórmula 4 Brasileira. Suas conquistas no campeonato incluem vários pódios e vitórias e poles position, mostrando sua capacidade de adaptação rápida a diferentes condições de corrida e sua visão estratégica na pista.

Adrián Muñoz (Gerente Desportivo e Técnico): “Gostaria de dar as boas-vindas ao Alvaro na G4 Racing, estou confiante de que ele se sentirá em casa juntando-se à nossa equipe. Sua performance na F4 despertou nosso interesse. Iremos apoiá-lo na altamente competitiva FRECA e garantiremos que a sua adaptação à categoria decorra sem problemas.”

Álvaro Cho (Piloto #33): “Estou muito feliz com a oportunidade de correr numa série de prestígio como a FRECA com a G4 Racing. Será um desafio, já que estou ingressando no meio da temporada e o carro, as pistas e a equipe são novas para mim, mas vamos nos esforçar muito para obter os melhores resultados possíveis. Gostaria de agradecer à equipe, minha família, patrocinadores e apoiadores por seu apoio contínuo.”

Com a integração de Álvaro na equipe, o seu primeiro teste será na Toscana, primeira parada italiana do campeonato onde a série internacional atingirá a marca do meio da temporada.

