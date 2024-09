Líder do campeonato da FRECA, Rafa Câmara registrou o terceiro melhor tempo dos treinos livres para a disputa da oitava etapa do campeonato, marcada para o Red Bull Ring. O piloto da Prema se colocou nesta posição nas duas atividades realizadas nesta sexta-feira (13) no circuito em Spielberg, na Áustria.

Na primeira sessão, realizada com chuva, Câmara ficou um décimo distante da melhor marca. Já no treinamento que encerrou as atividades do dia, a pista ainda estava molhada, mas em condições melhores em relação ao ensaio que abriu o dia, o brasileiro também cravou o terceiro tempo. Nas duas sessões, Rafa ficou à frente de seu principal adversário no campeonato.

“Foi um bom começo de final de semana. O carro esteve rápido nos dois treinos do dia, e agora a gente vai trabalhar para evoluí-lo visando a classificação. O Red Bull Ring é uma pista rápida, mas largar da pole position vai nos dar uma vantagem para a corrida de amanhã, então vamos lutar por isso”, disse Câmara, que largou na frente nas últimas quatro corridas do ano.

O brasileiro chega à etapa austríaca da FRECA com uma vantagem de 61 pontos em relação ao segundo colocado da tabela de classificação. Na temporada 2024, Rafa possui seis vitórias, maior número entre pilotos que integram o Ferrari Driver Academy neste ano, além de contar com nove pódios e sete poles positions em 14 corridas.

A programação da FRECA no Red Bull Ring terá sequência neste sábado (14), primeiro com a classificação, às 4h05, e depois com a corrida, marcada para 8h15. O domingo contará com uma nova classificação, às 3h30, que definirá o grid da segunda corrida, que terá largada às 10h05. O YouTube da FRECA transmite toda a programação.

FERRARI X RED BULL em BAKU? LECLERC é o mais RÁPIDO do dia; NORRIS ESCONDENDO O JOGO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!