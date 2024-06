Câmara segue líder da FRECA com a Prema após etapa de Hungaroring

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Rafa Câmara fechou a quarta etapa da FRECA e segue na liderança do campeonato. Após o terceiro lugar conquistado no sábado, o piloto brasileiro voltou ao circuito de Hungaroring neste domingo e obteve o segundo lugar na prova 2, mas recebeu uma punição de cinco segundos pelos comissários após a corrida que o lançou para a sexta colocação.

“Nosso carro tinha um ritmo forte, aqui é sempre difícil de ultrapassar, por isso a largada é muito importante. Acabei ficando sem espaço na primeira curva, voltei em terceiro e mesmo assim consegui recuperar o segundo lugar no final da prova. Uma pena ter recebido essa punição que nos tirou pontos muito importantes, mas agora vamos voltar a buscar a vitória na próxima etapa”, diz Câmara, que é integrante da Ferrari Driver Academy.

Com estes resultados, Câmara alcançou 159 pontos na tabela e tem 46 de vantagem para o vice-líder Tuukka Taponen. Rafa largou em segundo na corrida deste domingo, travou uma disputa com o finlandês na primeira curva e acabou caindo para a terceira posição. Na antepenúltima volta, após a saída do safety car, Câmara protagonizou uma manobra ousada e ultrapassou Ugo Ugochukwu na freada da primeira curva para recuperar o segundo lugar e assim concluir a prova.

A próxima etapa da FRECA será disputada nos dias 13 e 14 de julho em Mugello, na Itália.

