Clerot abre temporada 2024 defendendo a Sainteloc Racing na FRMEC

Um dos destaques da nova geração do automobilismo brasileiro, Pedro Clerot vai disputar a partir do próximo final de semana as duas etapas iniciais da Fórmula Regional do Oriente Médio (FRMEC, na sigla em inglês), campeonato baseado nos Emirados Árabes Unidos. O brasiliense, primeiro campeão da história da F4 Brasil, utilizará a competição como preparação para a FRECA, seu principal foco neste ano.

Para o primeiro desafio da temporada, Clerot defenderá a equipe Sainteloc Racing nas duas primeiras etapas do campeonato. O time atuou na F4 Espanhola, campeonato do qual o brasileiro foi um dos destaques em 2023. As primeiras atividades com a esquadra francesa ocorrerão já nesta semana, a partir da quarta-feira, quando a categoria faz dois dias de testes no circuito de Yas Marina antes da primeira etapa, marcada para o final de semana.

“Estou muito feliz em começar 2024 correndo na FRMEC, que é um campeonato dos mais fortes neste início de temporada. Agradeço a Sainteloc Racing pela confiança e pela oportunidade de disputar as etapas iniciais. Vai ser uma boa preparação para a FRECA e com certeza estou animado para estas duas corridas em janeiro”, disse Pedro Clerot.

A FRMEC contará com cinco etapas em finais de semanas seguidos, sendo três delas no circuito de Yas Marina, casa do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, e outras duas etapas no Autódromo de Dubai, incluindo a decisão, marcada para o dia 18 de fevereiro. Ao contrário do que ocorre na Europa, quando são disputadas duas corridas por etapa, o campeonato no Oriente Médio conta com rodadas triplas, totalizando 15 corridas.

Além dos testes na quarta e na quinta-feira, a programação da FRMEC em Yas Marina será aberta nesta sexta-feira, com as corridas marcadas para o sábado e o domingo.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #263 – Max mais incomodado? Briga pela P2 acirrada? O que esperar da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!