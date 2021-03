O processo de adaptação de Dudu Barrichello ao automobilismo europeu teve mais uma etapa nos últimos dois dias, com treinos coletivos da Fórmula Regional no seletivo autódromo de Barcelona. Ele percorreu 149 voltas com o carro da equipe JD Motorsport, acelerando por mais de 700 km e mostrando evolução constante a cada saída para a pista.

Foi o segundo contato do piloto com o carro da nova FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine), categoria que nasceu da fusão da antiga Fórmula Regional Europeia com a Fórmula Renault Eurocup. Aceleraram em Barcelona nada menos que 33 competidores, com 21 andando dentro do mesmo segundo.

Dudu fechou a jornada com o 18º melhor tempo, a 0s712 do mais veloz. Ele foi o nono entre os 18 estreantes.

Mais importante que o resultado final porém, foi a evolução constante e o entrosamento cada vez melhor com os mecânicos e engenheiros da JD Motorsport. O piloto patrocinado por Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e ALE Combustíveis encerrou a primeira das quatro sessões de três horas em P25, avançou para P19 na segunda, P18 na terceira e fechou a última em P17.

Dudu destacou que foi uma jornada de muito trabalho mental, atuando com seu engenheiro e com o companheiro de equipe, o também estreante australiano Tommy Smith, para acharem o melhor setup com o novo carro da categoria.

A estratégia da equipe foi enfatizar o trabalho com simulações de corrida, para permitir aos dois novatos ganhar ritmo de prova e aprimorar o aspecto físico, muito demandado na pilotagem dos carros de fórmula na pista catalã.

Na próxima semana, Dudu tem outra jornada de testes, desta vez na pista francesa de Paul Ricard.

Antes do início dos testes de Barcelona a organização anunciou um ajuste no calendário 2021. Inicialmente prevista para ter início em Spa-Francorchamps, a temporada agora vai começar em Ímola, palco dos testes coletivos da semana passada, entre os dias 16 e 18 de abril. A abertura do campeonato da FRECA será evento suporte do GP de Emilia Romana de F1.

“Acabaram mais dois dias de testes aqui em Barcelona”, disse Dudu. “Foram dias muito produtivos, mas bastante desafiadores mentalmente também pois a pista exige um setup muito bom e inicialmente não era o nosso caso. No primeiro dia fizemos 25º e no segundo finalizei a última sessão em 17º e sem usar pneu novo, quando os outros estavam com pneus novos, algo que faz bastante diferença nessa pista.”

“Então foi importante porque evoluímos o tempo todo. Estou muito feliz com o desenvolvimento e tenho certeza que vamos seguir melhorando na próxima semana em Paul Ricard.”

Eduardo Barrichello Photo by: Ferrari Promo

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Verstappen mostra força e domina treinos; McLaren e Mercedes vêm na sequência

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.