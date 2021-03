Depois de acelerar pela primeira vez na vida um carro de fórmula na Europa, Eduardo Barrichello encerrou a jornada de testes da Fórmula Regional em Ímola com mais duas produtivas sessões nesta quinta-feira.

O piloto da equipe JD Motorsport percorreu nada menos que 60 voltas, para um total de 297,5 km. Terminou a segunda sessão do dia em 12º lugar, com a marca de 1min38s705. Foi o vigésimo tempo do dia e ficou a 0s751 da melhor volta dos dois dias de testes.

“O segundo dia foi muito melhor que ontem. Comecei a entender muito mais o carro e minha adaptação foi relativamente rápida. O contato com a equipe tem sido muito legal: o pessoal está me entendendo e eu a eles. Então estamos indo pra frente. Hoje fechamos a sessão de treinos da tarde em 12º, a 0.7 do primeiro. Então significa que estamos chegando mais perto e que experiência e velocidade vão vir aí pela frente”

Na véspera, a diferença entre sua melhor passagem e o tempo mais rápido foi de 1s589.

Além de destacar a evolução e o maior entendimento do carro da nova FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine), Dudu elogiou o entrosamento com a equipe.

O repertório do filho mais velho de Rubens Barrichello em carros de fórmula estava restrito ao continente americano. Ele disputou duas temporadas da USF2000 e foi vice-campeão no ano passado, conquistando três vitórias durante o ano.

A empreitada do competidor de 19 anos de idade nas pistas europeias em 2021 foi viabilizada pelos patrocínios de Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e ALE Combustíveis.

Os dois dias de atividade em Ímola apontam para uma temporada muito competitiva na nova FRECA. A categoria foi repaginada neste ano com a fusão da antiga Fórmula Renault Eurocup com a Fórmula Regional Europeia chancelada pela FIA. Aceleraram em Ímola nada menos que 32 carros, sendo que os 29 mais rápidos estiveram separados por menos de 2s –no top 10, a margem do mais veloz para o décimo foi de apenas 0s370.

Barrichello é um dos 17 estreantes do grid. Mas, diferentemente do brasileiro, a maioria dos demais rookies já tem quilometragem nas pistas da temporada.

O campeonato tem início em Spa-Francorchamps, no último fim de semana de abril.

