Dudu Barrichello completa mais dois dias de testes em Paul Ricard

Pela terceira semana consecutiva Dudu Barrichello acrescentou uma nova pista ao seu repertório. O palco do teste da nova Fórmula Regional agora foi a pista francesa de Paul Ricard.

Ao longo de dois dias de muito trabalho com a JD Motorsport, simulando corridas, aprimorando o acerto do carro e também com treino de largada, o competidor do carro #91 fechou a terça-feira com o 16º tempo e foi 22º na quarta.

Ao todo, o piloto patrocinado por Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e ALE Combustíveis acumulou mais 450 km com o carro da nova FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine), categoria que nasceu da fusão da antiga Fórmula Regional Europeia com a Fórmula Renault Eurocup. Foram 23 voltas no primeiro dia de teste e mais 54 no segundo.

A temporada começa em Ímola, com a realização do evento-suporte do GP de Emilia Romana da F1, entre os dias 16 e 18 de abril.

Pela segunda versão do calendário, haveria ainda outro evento da Regional nesta pista, em julho. Mas, antes dos testes de Paul Ricard, a organização informou que o ideal é não repetir autódromos em 2021 e que tenta o retorno de Spa-Francorchamps ao campeonato na semana das 24 Horas de Spa. A pista belga inicialmente era o local de abertura da temporada, mas saiu do calendário como consequência do reagendamento do prólogo do WEC em função das restrições da pandemia global.

“Foram dois dias intensos, de muito trabalho”, disse Dudu. “Continuamos evoluindo e nos entendendo cada vez mais para superar os desafios. Dessa vez tivemos alguns problemas e chegamos até a trocar de carro. Tenho que agradecer a todos na JD Motorsport pelo empenho. Acumulamos mais uma valiosa quilometragem em Paul Ricard e vamos seguir trabalhando com garra.”

