Dudu Barrichello estreia em Valência pela oitava etapa da FRECA

Neste fim de semana, Dudu Barrichello enfrenta seu oitavo desafio na Formula Regional European by Alpine (FRECA), desta vez em Valência, na Espanha. O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing chega com boas expectativas em um ambiente de lembranças positivas para a família Barrichello.

Foi nesta mesma cidade que Rubens Barrichello conquistou a penúltima e centésima vitória do Brasil na Fórmula 1. Dudu chega motivado para a etapa já que a equipe JD Motorsport trocou o motor do carro #91, componente que prejudicou o desempenho do brasileiro no no Red Bull Ring.

“Eu estou bem feliz de ir para Valência, não conheço a pista, mas eu já vi vários vídeos, onboards e a minha expectativa é alta para lá. Na Áustria tivemos vários problemas, não só de setup mas também com motor, coisa que era muita importante naquela pista. A gente chega em Valência com motor novo, estou muito focado e vou dar meu máximo para conseguir o melhor resultado da temporada aqui", afirmou Dudu Barrichello.

Com 4.005 metros de extensão e 14 curvas, o Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Torno é mais um palco tradicional do automobilismo que Dudu Barrichello terá a oportunidade de experimentar.

A programação da oitava etapa da FRECA apresenta dois treinos livres na sexta-feira, classificação e corrida no sábado, cronograma que se repete no domingo com a classificação e a segunda corrida do fim de semana.

A etapa de Valência da Formula Regional European by Alpine será transmitida ao vivo pelo Facebook e YouTube da categoria.

Programação:

Sexta, 10 de setembro

04h00 – Treino Livre 1

07h30 – Treino Livre 2

Sábado, 11 de setembro

04h00 – Classificação 1

09h30 – Corrida 1



Domingo, 12 de setembro

04h00 – Classificação 2

08h05 – Corrida 2



FRECA – Calendário 2021:

10/10 – Mugello

31/10 – Monza

