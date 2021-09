FRECA: Dudu Barrichello encara desafio inédito na Áustria

Após mais de um mês longe das pistas europeias, Dudu Barrichello enfrenta o desafio de competir pela primeira vez no Red Bull Ring, pela sétima etapa da Formula Regional European by Alpline (FRECA).

O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing, XP e ALE Combustíveis chega motivado depois de ter conquistado o top-10 na etapa de Curitiba da Stock Car, durante hiato de corridas da FRECA.

Para melhorar ainda mais as expectativas para a etapa da Áustria, o piloto da JD Motorsport terá a companhia de Rubens Barrichello para auxiliar em sua adaptação ao traçado de 4.318 metros.

“Estou muito feliz em voltar a correr depois dessa grande pausa”, disse Dudu. “Red Bull Ring é uma das pistas em que eu mais gosto no simulador, então acredito que será uma pista que vou me divrtir muito. Estou com meu pai também, então é uma força extra, ainda mais em uma pista que ele era muito forte! Vamos para cima.”

Nesta sexta-feira Dudu Barrichello participa de duas sessões de treinos livres, no sábado faz o treino classificatório e corrida e repete o mesmo cronograma no domingo.

Programação:

Sexta, 10 de setembro

06h44 – Treino Livre 1

11h18 – Treino Livre 2

Sábado, 11 de setembro

04h20 – Classificação 1

08h35 – Corrida 1

Domingo, 12 de setembro

03h30 – Classificação 2

07h50 – Corrida 2

