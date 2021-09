FRECA: Dudu Barrichello completa oitava etapa em Valência

Dudu Barrichello completou as duas provas da Formula Regional European by Apline (FRECA), em Valência, na Espanha. Foi a primeira vez que o brasileiro competiu nos 4.005 metros do Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Torno.

Com um desempenho melhor do que na Áustria, Dudu mostrou velocidade nos treinos da FRECA. O piloto da Toyota Gazoo Racing chegou fechar um dos treinos coletivos entre os 12 mais rápidos em um total de 34 carros do grid.

Na primeira prova do fim de semana, Barrichello foi o 17º colocado e na segunda corrida, 25º após ser jogado na brita e cair para o 32º lugar nas primeiras voltas.

Partindo do 18º lugar do grid na corrida 1, Dudu Barrichello fez uma boa largada, não se envolveu em confusões e manteve a posição. Na segunda volta o brasileiro caiu uma posição, a corrida seguia sem incidentes.

Faltando 15 minutos para o fim Dudu recuperou o décimo oitavo lugar. Na sequência o brasileiro passou a pressionar Delli Guanti em busca de mais uma posição, mas o piloto do carro #35 se defendia dos ataques.

Após 30 minutos de prova, Barrichello recebeu a bandeira quadriculada com o 17º lugar na primeira prova da oitava etapa da FRECA.

Na segunda corrida em Valência ele largou da 23ª colocação, o brasileiro fez uma boa largada, ganhou posições, mas foi jogado para a brita por um concorrente ainda nas primeiras voltas e caiu para o 32º lugar. Dudu se manteve na pista, se recuperou e completou a corrida em 25º lugar.

O próximo compromisso de Dudu Barrichello pela FRECA acontece nos dias 9 e 10 de outubro, em Mugello, na Itália.

“Hoje o carro estava bem melhor na corrida”, disse Dudu. “Ganhei algumas posições, mas me jogaram na brita, eu tinha que tentar. O resultado não reflete o quanto evoluímos aqui, estou saindo de cabeça erguida e pronto para Mugello.”

