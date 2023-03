Filho de Emerson, Emmo Fittipaldi correrá na FRECA em 2023; saiba

Carregar reprodutor de áudio

Filho mais novo do brasileiro bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, Emmo Fittipaldi vai correr na Fórmula 3 Regional Europeia, conhecida como FRECA, pela Saintéloc Racing na temporada 2023.

Em 2021, o jovem que hoje tem 16 anos foi terceiro colocado na Fórmula 4 da Dinamarca. No ano passado, o filho de Emerson correu na F4 da Itália, na qual foi 23º, e também disputou algumas etapas da F4 da Alemanha.

