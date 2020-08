Fórmula Regional Europeia: Gianluca Petecof crava duas poles em Paul Ricard

Líder da Fórmula Regional Europeia, Gianluca Petecof viveu uma sexta-feira especial em Paul Ricard ao cravar duas poles positions e também o recorde da pista na categoria. O piloto da Shell, que acelera pela equipe Prema, disputará a rodada tripla com o objetivo de brigar por vitórias e aumentar sua vantagem na tabela de pontos.

“A performance foi excelente hoje nos treinos classificatórios aqui em Paul Ricard. Fizemos duas poles positions, para as corridas 2 e 3, e também vamos largar em terceiro na corrida 1. O classificatório estava muito equilibrado, ainda cravei o recorde da pista da categoria aqui, então vamos procurar estender a liderança do campeonato”, disse Gianluca.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Gianluca foi vice-campeão da F4 Italiana em 2019 e na Fórmula Regional soma 55 pontos após conquistar uma vitória e dois pódios na primeira rodada tripla em Misano, na Itália. A Fórmula Regional tem oito rodadas triplas programadas para a temporada 2020.

“A equipe fez um trabalho fantástico no carro, conseguimos achar justamente o que precisávamos para conseguir a pole position e para as corridas é aproveitar o fato de largar na ponta para maximizar os pontos e a performance, tentando controlar e ganhar as corridas para sair daqui com a sensação de dever cumprido”, diz Gianluca.

A primeira prova será neste sábado às 6h05 da manhã e a corrida 2 está programada para 13h20 do mesmo dia. A última prova da rodada tripla acontecerá no domingo às 6h20. As três provas possuem a duração de 30 minutos mais uma volta e serão exibidas pelo Motorsport.com.

A VERDADE sobre o início da TRETA de NELSON PIQUET e a IMPRENSA

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair de equipe na F-E?