O brasileiro Gianluca Petecof segue dando show na Fórmula Regional Europeia. Com um segundo lugar na prova 1 e a vitória na segunda corrida, de três do final de semana, o piloto, que é membro da Academia da Ferrari aumentou sua vantagem na liderança do campeonato.

Correndo em Paul Ricard, sede do GP da França de Fórmula 1, o piloto da Prema saiu em segundo na corrida realizada hoje cedo e, além da pole para a segunda prova do sábado, também sairá na frente no domingo, fechando a rodada tripla.

Com os bons resultados, o brasileiro aproveitou para aumentar a vantagem na liderança do campeonato. Gianluca soma 98 pontos, enquanto seu companheiro Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, tem 86 pontos na segunda posição.

“Estou muito feliz por mais essa vitória e principalmente por ter conseguindo essa margem de 12 pontos na liderança do campeonato", disse Petecof. "Ainda teremos mais uma corrida amanhã, mas tudo funcionou bem hoje e amanhã vamos novamente largar na pole, então quero vencer de novo aqui na França".

"Obrigado a todos da Prema pelo ótimo carro que me deram para conquistar essa vitória”.

Na primeira etapa da F-Regional, Petecof, que é novato da categoria, também teve bons resultados, conquistando uma vitória, um segundo lugar e um quarto lugar nas três corridas.

“O rendimento do carro vem muito bom desde os treinos e nossa estratégia para amanhã segue a mesma desta segunda corrida, tentar manter a ponta na largada e imprimir um bom ritmo na corrida. O objetivo é sair daqui com mais uma vitória”, completa Gianluca.

Após o fim da rodada de Paul Ricard, ainda restarão 450 pontos em jogo, com 18 provas distribuídas em seis rodadas triplas: Red Bull Ring, Mugello, Monza, Barcelona, Ímola e Vallelunga.

A última prova da rodada tripla em Paul Ricard será neste domingo às 6h20 da manhã, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e as redes sociais da categoria.

