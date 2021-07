Após um mês longe das competições na Europa Dudu Barrichello voltou a acelerar na Formula Regional European by Alpine (FRECA), em Spa-Francorchamps, pela sexta etapa do campeonato.

Competindo pela primeira vez na Bélgica, o piloto da Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e Ale Combustíveis enfrentou todas as situações possíveis em um dos traçados mais desafiadores do automobilismo mundial.

A primeira prova do fim de semana começou com chuva no momento da largada, a maior parte dos pilotos optou por trocar os pneus de seco pelos de chuva ainda no grid.

A corrida foi tumultuada e Dudu completou a prova em 25º lugar. No domingo, com sol e pista seca, Barrichello largou em 19º no e completou em vigésimo segundo.

Dudu destacou a experiência de correr em uma de suas pistas favoritas e a evolução notada nesta etapa, além da surpresa de ter a companhia de seu pai, Rubinho, acompanhando o final de semana na Bélgica.

“Esse final de semana foi muito especial, poder conhecer a pista de Spa que agora já é uma das minhas favoritas foi muito legal. Competir em uma pista tão desafiadora como essa é indescritível".

"Evoluímos muito nesta etapa, correndo em pista seca e molhada. Não conseguimos o resultado que esperávamos mas foi muito positivo, inclusive com uma surpresa do meu pai vindo aqui".

O próximo compromisso de Eduardo Barrichello pela FRECA acontece no Red Bull Ring em setembro. A etapa de Nürburgring que seria realizada em agosto foi cancelada devido as chuvas que estão caindo na Europa.

