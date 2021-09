Petecof anuncia retorno à Fórmula Regional, onde já foi campeão

Após não conseguir terminar a temporada da Fórmula 2 por falta de verba, Gianluca Petecof voltará para a Fórmula Regional, categoria que foi campeão em 2020. O brasileiro foi anunciado na KIC e será o terceiro representante do país na divisão, junto a Eduardo Barrichello e Gabriel Bortoleto.

O contrato cobre as próximas três etapas do campeonato, em Spielberg, Valencia e Mugello. No último ano, o piloto de São Paulo derrotou Arthur Leclerc e levou o título da série, mas não foi promovido à Fórmula 3 pela Prema, equipe onde corria, e ficou de fora da academia da Ferrari para 2021, o que gerou revolta de muitos torcedores.

Petecof confirmou a mudança para a F-Regional em seu Instagram: "Voltando às pistas com a equipe finlandesa KIC pela F3 Regional by Alpine na Áustria! Categoria em que fui campeão ano passado e uma ótima oportunidade de me manter preparado em alto nível aqui na Europa, além de contribuir pro desenvolvimento da equipe."

Mesmo lutando pelo título em 2020, o brasileiro quase ficou de fora na época por não ter o orçamento necessário para fechar o ano e quase foi substituído por Jack Doohan, atual vice-líder da F3, mas conseguiu os patrocínios da Americanet e Matrix Energia e terminou o ano em alta. No entanto, o desempenho em pista não foi suficiente para sua equipe, que preferiu outros nomes.

Petecof foi para a Fórmula 2 em 2021, pela Campos, e como deu um salto muito grande, sofreu com a adaptação no começo da temporada. Após duas etapas e um bom 13º em Mônaco, à frente de nomes experientes, o mesmo problema voltou a o assombrar: falta de verba e interrupção do campeonato para ele.

Com apenas 18 anos, superlicença nas mãos e pilhas de troféus no Kart e categorias de base, ele dá um passo para trás por um motivo maior: seguir a carreira e não desperdiçar o grande talento que tem, pois ainda há muito chão pela frente e, mesmo sem o aporte financeiro milionário de alguns rivais, o brasileiro atrai olhares pelos resultados que entrega.

Academias, prestem atenção nele.

