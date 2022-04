Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello encerrou a preparação para a primeira etapa da FRECA – Fórmula Regional by Alpine - em alta, após dois dias de atividades em Monza. O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos já havia testado em Barcelona e Paul Ricard.

Durante os dois dias de testes Dudu Barrichello liderou a sessão da tarde da terça-feira e foi quinto colocado pela manhã. Nesta quarta-feira, Dudu foi o sétimo colocado pela manhã mesmo sendo atrapalhado por um concorrente, a tarde preferiu fazer testes com pneus mais gastos e foco em corrida.

Após percorrer aproximadamente mil quilômetros em testes somando-se todas as sessões realizadas na pré-temporada, Dudu volta ao cockpit do carro #91 no dia 24 de abril, pela primeira etapa da FRECA, em Monza.

“Foram testes muito bons aqui em Monza, ontem ficamos com o melhor tempo do dia, hoje o dia também foi muito positivo”, comentou Dudu. “Infelizmente uma bandeira vermelha na volta boa do pneu não me deixou completar a melhor volta do dia para mim.

“O segundo treino o calor estava intenso e preferimos fazer uma preparação maior para a corrida. Foram dias de resultados muito bons não só para mim como para a equipe, o que nos deixa confiantes para a primeira etapa da temporada”, completou.

