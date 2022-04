Dudu Barrichello lidera treino da F-Regional Europeia em Monza

Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello liderou a segunda sessão de treinos da FRECA – Fórmula Regional by Alpine, em Monza. O brasileiro, apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos, havia sido quinto colocado pela manhã com o carro #91 da Arden.

Na tabela consolidada do dia, Barrichello foi o terceiro colocado, mostrando evolução e adaptação ao novo time. O brasileiro já havia testado em Barcelona e Paul Ricard. O teste coletivo da FRECA em Monza é a última oportunidade dos pilotos treinarem antes do início da temporada regular.

A primeira etapa acontece no dia 24 de abril, também em Monza. Dudu Barrichello retorna ao circuito de Monza nesta quarta-feira, no último dia de testes da FRECA. “É sensacional pilotar em Monza!", disse ele.

"O carro estava bom desde a primeira volta e eu fui me adaptando ao carro e as condições. O teste da manhã foi muito positivo ficamos em quinto entre os 40 carros", seguiu o filho de Rubens Barrichello.

“Na tarde fizemos o primeiro stint com pneus mais gastos, mas parecia que o carro estava ainda melhor e pude me concentrar na pilotagem. No final, com pneu novo o carro estava muito bom e acertei uma ótima volta que nos colocou em primeiro. Vamos continuar trabalhando muito amanhã.”

