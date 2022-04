Eduardo Barrichello disputa a primeira etapa da FRECA, em Monza

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Dudu Barrichello enfrenta o primeiro desafio em sua segunda temporada na Europa, em Monza, pela FRECA - Fórmula Regional by Alpine. Em um circuito icônico que marca a última vitória do Brasil na Fórmula 1, justamente com Rubens Barrichello, Dudu espera começar a temporada com o pé direito. Monza foi palco do último teste da pré-temporada da FRECA e o brasileiro apoiado pela Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos liderou uma das sessões.

A corrida também marca a estreia de Dudu Barrichello pela equipe Arden, uma das equipes mais tradicionais do automobilismo de base europeu, trazendo esperança de uma boa temporada para o piloto do bólido #91.

A etapa de Monza da FRECA prevê dois treinos livres na sexta-feira, no sábado acontece o classificatório 1 e a primeira prova da etapa. No domingo os pilotos participam de mais uma sessão classificatória e a segunda corrida da etapa.

As sessões de classificação e corridas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da categoria. Dudu disse: "Começo minha segunda temporada na FRECA me sentindo muito bem preparado mentalmente e fisicamente, além de muito mais experiente do que na temporada passada."

"Muito feliz também com o que tem acontecido dentro da equipe, o desenvolvimento do carro e do entrosamento com meus companheiros de time, estamos fazendo um trabalho muito positivo juntos. Para completar, meu pai vem para a corrida e vai conhecer a equipe pela primeira vez. Ansioso para a estreia e com o pensamento de que posso disputar bons pontos nessa etapa", completou.

