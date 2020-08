O brasileiro Gianluca Petecof terminou a primeira rodada tripla da Fórmula Regional Europeia, em Misano, com uma vitória e a liderança da classificação geral do campeonato. O representante da Shell obteve, além do triunfo deste domingo, um quarto e um segundo lugares.

Na terceira corrida da programação em Misano, Petecof largou melhor da segunda posição do grid, ultrapassou o companheiro de equipe Arthur Leclerc e liderou todas as 21 voltas da prova, sem permitir ao concorrente a possibilidade de um contra-ataque. Gianluca terminou 5s8 à frente do monegasco.

Leia também: Gianluca Petecof estreia na Fórmula Regional Europeia no fim de semana

No sábado, Gianluca já havia disputado a liderança com Leclerc na largada da corrida 1, mas, após um contato, caiu para a última colocação e ainda teve de trocar o pneu traseiro direito, furado no toque. Numa corrida de recuperação, Petecof ainda terminou em quarto, a 0s6 do pódio.

Na segunda prova de sábado, o brasileiro de 17 anos manteve a segunda posição desde a largada, tentou atacar Leclerc nas primeiras voltas, mas permaneceu na posição até a linha de chegada para alcançar seu primeiro pódio na temporada de 2020.

"É muito bom vencer uma corrida no fim de semana de estreia na categoria", disse Petecof. "A vitória foi muito difícil, com os pneus mais gastos do que o Arthur, pois completei todas as corridas do fim de semana. Tentei assumir a liderança na largada e funcionou".

"O carro estava ótimo, o time fez um grande trabalho. Tenho de agradecer a todos da Prema pelo trabalho aqui no fim de semana, à Shell pelo apoio de sempre, e a Ferrari Driver Academy pelo suporte. Acredito que teremos um grande ano pela frente"

Gianluca Petecof é da primeira geração da plataforma Shell em esporte a motor, representando a marca desde 2015. O brasileiro está em sua terceira temporada como integrante da Ferrari Driver Academy. Em 2018, o brasileiro foi o melhor estreante da Fórmula 4 Italiana, e, em 2019, vice-campeão da categoria.

A Shell é a maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo. Em território nacional, a marca tem quatro carros na Stock Car, dois na Porsche Cup e um na Copa Shell HB20, da qual também tem os naming rights e fornece combustível e lubrificantes.

A próxima rodada tripla da Fórmula Regional Europeia, categoria que tem carros com especificação de Fórmula 3, será nos dias 22 e 23 de agosto, em Paul Ricard, na França.

Confira a classificação do campeonato:

1º - Gianluca Petecof - 55 pontos

1º - Oliver Rasmussen - 55

3º- Arthur Leclerc - 43

4º - Patrik Pasma - 40

5º - Jamie Chadwick - 27

