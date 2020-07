Gianluca Petecof representa a Shell em mais uma temporada no automobilismo internacional a partir deste fim de semana, com a primeira rodada tripla da Fórmula Regional Europeia, no circuito italiano de Misano.

O piloto de 17 anos vai competir pela terceira temporada consecutiva pela Prema Powerteam. Nos últimos dois anos, Gianluca correu na Fórmula 4, tendo sido o estreante do ano em 2018 e vice-campeão do Italiano em 2019.

O chassi da Fórmula Regional Europeia é de Fórmula 3, produzido pela Tatuus, com motores Alfa Romeo de 270 cavalos e pneus Pirelli. Todas as equipes e pilotos utilizam o mesmo pacote técnico, o que aumenta a competitividade entre os participantes.

Apesar do atraso no começo do campeonato devido à pandemia de coronavírus, a categoria conseguiu manter o calendário com oito rodadas triplas, a primeira neste fim de semana em Misano e a última em dezembro, em Vallelunga, também na Itália.

Os eventos terão sempre um treino livre, duas classificações e três corridas. Cada prova terá 30 minutos de duração, mais uma volta, e o sistema de pontuação é o mesmo da Fórmula 1, com 25 pontos para o vencedor até um para o décimo colocado.

O grid da corrida 1 é decidido pelas posições da primeira classificação. Já as posições de largada da corrida 2 serão decididas com o melhor tempo da segunda classificação. Por fim, o grid da corrida 3 será decidido com o segundo melhor tempo de cada piloto levando-se em conta as duas classificações.

Neste fim de semana, duas corridas serão disputadas no sábado e uma no domingo. O site oficial da categoria (f3regional.com) transmitirá as três provas.

"Primeiro fim de semana de corrida do ano chegando”, disse Petecof. “É uma sensação de alívio poder voltar à pista e poder começar o nosso campeonato finalmente, depois de quase nove meses sem nenhuma competição.”

“Misano é uma pista que gosto muito, fiz a pole e ganhei lá na Fórmula 4 no ano passado. É procurar repetir esses resultados na Fórmula Regional na primeira corrida na categoria, depois de tantos treinos me sentindo confortável com o carro. Mas é passo a passo, é só a primeira etapa. O campeonato é longo, termina só em dezembro, tem muita corrida pela frente.”

“O principal objetivo para o fim de semana é começar o campeonato de forma limpa, fazer pontos em todas as corridas. Se a vitória vier, será uma grande felicidade. Começar com chave de ouro é sempre especial. Ao contrário da Fórmula 4, não tem grid invertido, o que deixa a classificação ainda mais importante.”

“Vamos com toda a força e energia, tendo a Shell comigo por mais um ano, e tenho o maior orgulho disso. Vamos lá, é hora de correr!"

Programação da etapa:

31 de julho (sexta-feira)

7h25 - Treino livre

13h - Classificação 1

13h25 - Classificação 2

1º de agosto (sábado)

8h40 - Corrida 1

14h55 - Corrida 2

2 de agosto (domingo)

5h50 - Corrida 3

Calendário:

1 e 2 de agosto - Misano (Itália)

22 e 23 de agosto - Paul Ricard (França)

12 e 13 de setembro - Spielberg (Áustria)

3 e 4 de outubro - Mugello (Itália)

16 e 17 de outubro - Monza (Itália)

31 de outubro e 1º de novembro - Barcelona (Espanha)

21 e 22 de novembro - Ímola (Itália)

5 e 6 de dezembro - Vallelunga (Itália)

