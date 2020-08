O brasileiro Gianluca Petecof voltou a subir no pódio da Fórmula Regional Europeia neste domingo em Paul Ricard. Ele foi o segundo colocado na prova completando a dobradinha da equipe Prema, que venceu com Arthur Leclerc.

Nas corridas de ontem, Gianluca venceu a prova 2 e também foi segundo colocado na primeira corrida, fechando assim a rodada tripla na França na liderança do campeonato.

“Nós tivemos um final de semana positivo em Paul Ricard com vitória e dois segundos lugares, sendo o principal ter saído daqui com a liderança do campeonato", disse Gianluca. "Na corrida 3, tive um pequeno erro na largada caindo da pole para o quarto lugar, mas depois consegui recuperar a segunda posição com boas ultrapassagens”.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Petecof tem 116 pontos com cinco pódios em seis corridas. Leclerc tem cinco pontos a menos após duas das oito rodadas triplas programadas.

“Tem sido muito apertado até aqui o campeonato. Eu e o Arthur temos trocado vitórias e segundo lugares desde a segunda prova em Misano, na etapa de abertura, então é importante me manter concentrado para buscar mais vitórias na próxima etapa”.

A próxima etapa da Fórmula Regional Europeia será disputada no Red Bull Ring, na Áustria, entre os dias 11 e 13 de setembro.

Veja como está a classificação da Fórmula Regional Europeia após duas rodadas:

1- Gianluca Petecof - 116

2- Arthur Leclerc - 111

3- Oliver Rasmussen - 85

4- Patrik Pasma - 68

5- Juri Vips - 62

