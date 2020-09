O nome do final de semana da F-Regional Europeia na Áustria foi Gianluca Petecof, que voltou a vencer neste domingo com a equipe Prema. O brasileiro da Academia de Pilotos da Ferrari já havia vencido a primeira prova no sábado, foi segundo na corrida 2 e triunfou novamente na corrida 3.

“O final de semana foi praticamente perfeito para nós. Conseguimos três poles, duas vitórias e um segundo, além de três melhores voltas nas corridas. Em todas as condições de temperatura nós tivemos o melhor ritmo, o carro também estava perfeito.Todos da equipe estão de parabéns por termos dominado essa etapa e vamos seguir focados para as próximas corridas. Estou muito feliz pelo desempenho aqui na Áustria”, diz Gianluca, que acumula quatro vitórias e oito pódios em nove corridas no ano.

Vice-campeão da F4 Italiana em 2019, Petecof tem como grande objetivo ser campeão da F-Regional em 2020. O brasileiro alcançou os 184 pontos na tabela, 22 pontos a mais que o vice-líder Arthur Leclerc, que também corre pela Prema e é irmão de Charles Leclerc.

“Eu procurei fazer o máximo que conseguia dentro da pista. Na corrida 2 acabei perdendo a primeira posição na largada e não consegui recuperar a ponta, mas também não podia arriscar demais porque meu principal rival no campeonato estava atrás de mim. O mais importante foi o bom trabalho meu e da equipe, além dos pontos importantes e um pouco de superação pessoal nessa pista, que eu sempre tive um pouco de dificuldade e dessa vez consegui as poles e vitórias”, completa Gianluca, que conquistou diversos títulos no kartismo brasileiro antes de seguir carreira na Europa.

A quarta etapa da F-Regional Europeia será disputada entre os dias 2 e 4 de outubro em Mugello, na Itália.