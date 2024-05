Rafa Câmara lidera FRECA após vitória e segundo lugar na Alemanha

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Rafa Câmara voltou a subir no pódio neste domingo em Hockenheim, na Alemanha. Após a vitória conquistada no sábado, o brasileiro novamente foi destaque com o segundo lugar na prova que encerrou a primeira etapa da Fórmula Regional Europeia.

“Nosso início do campeonato foi bem positivo aqui na Alemanha. Fico contente de começar o ano com vitória, dois pódios aqui em Hockenheim e, o mais importante, a liderança do campeonato”, diz Câmara, que faz sua segunda temporada na FRECA.

Câmara largou na terceira colocação na prova deste domingo e logo na primeira volta assumiu o segundo lugar, mantendo a posição até o final da prova.

Com os resultados deste final de semana, Câmara chegou aos 43 pontos e também colaborou para a Prema sair da primeira etapa com a liderança do campeonato de equipes.

A próxima etapa da FRECA será disputada em Spa-Francorchamps, nos dias 25 e 25 de maio, com mais uma rodada dupla.

