O brasileiro Rafael Câmara venceu neste sábado (25) a corrida que abriu a segunda etapa da temporada 2024 da Fórmula 3 Regional Europeia (FRECA), disputada no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Em prova combativa, o piloto da Prema largou da sexta posição, se colocou em quarto logo na largada, e tomou a liderança com uma ultrapassagem na penúltima volta, seguindo para vencer pela segunda vez no ano.

Numa corrida na qual os quatro primeiros colocados brigaram pela liderança na maior parte do tempo, Câmara se mostrou rápido, mas precisou ter paciência para superar os adversários, atacando a partir da segunda metade.

“Estou muito feliz. Foi uma corrida muito movimentada e eu tive que atacar para ganhar posições. No final, vi uma oportunidade de passar pelo Noah (Stromsted) e aproveitei a chance", iniciou o piloto do Brasil.

"Ele tentou retomar a liderança no final, mas consegui me defender para vencer. É um resultado importante, mas temos que seguir focados, pois teremos mais uma corrida amanhã”, completou o triunfante Rafael.

Com a glória deste sábado, além de chegar à segunda vitória na temporada da FRECA, Câmara mantém seus 100% de aproveitamento de pódios em 2024. Na única corrida que não venceu, o integrante do Ferrari Driver Academy foi segundo colocado em Hockenheim, na Alemanha.

A FRECA dá sequência a programação da segunda etapa da temporada 2024 neste domingo (26). O dia começa com uma nova classificação, a partir das 4h05, e a corrida 2, que tem largada programada para 10h45. O YouTube mostra a corrida ao vivo.

