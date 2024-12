Neste fim de semana no GP de Abu Dhabi, Gabriel Bortoleto pode conquistar o título mundial da Fórmula 2. Atualmente, o brasileiro tem uma diferença pequena para Isack Hadjar, o segundo colocado. Apenas 0,5 pontos separam os dois.

O brasileiro começou o ano como problemas técnicos e mecânicos, além de algumas batidas que o colocou como dúvida na temporada. No entanto, Bortoleto construiu uma sólida liderança na competição.

Em Losail, Bortoleto venceu a corrida principal, mas um erro sob bandeira amarela o puniu com cinco segundos, fazendo com que ele caísse para terceiro colocado. Agora, ele chega à Abu Dhabi com apenas um objetivo em vista: ficar à frente de Hadjar nas duas corridas.

"Trabalhamos muito durante o ano inteiro e chegamos à grande final na frente do Campeonato. Estou focado e quero muito fechar a minha temporada de estreia da F2 com este título".

"Temos a nosso favor o ótimo desempenho que conseguimos nas últimas rodadas e, tenho certeza, aqui em Yas Marina não será diferente. Vou entrar na pista certamente pelo título, porém, da mesma forma que trabalhei o ano inteiro. Fazendo o nosso máximo em cada uma das sessões até a hora da Feature Race".

Importante lembrar que o brasileiro já está confirmado na Sauber/Audi a partir de 2025 na Fórmula 1. O piloto, no momento, faz parte da academia de desenvolvimento da McLaren, mas deixará o time ao fim do ano.

