Ayao Komatsu, chefe da Haas, disse que não sabia sobre a maneira como a Alpine estava lidando com a possibilidade de Esteban Ocon ser liberado para fazer os testes pós-temporada da Fórmula 1.

No caso, a equipe francesa usou os testes pós-temporada com a Haas como 'chantagem' para demitir Ocon antes da última corrida, para substituí-lo por Jack Doohan.

Os japoneses haviam concordado com o diretor da equipe Alpine, Oliver Oakes, há várias semanas, em permitir que Ocon participasse do teste de pneus da próxima semana no circuito de Yas Marina, em uma tentativa de dar a ele uma vantagem para o próximo ano.

No entanto, no último fim de semana, durante o GP do Catar, soube-se que a Alpine deu um ultimato ao francês nas horas que antecederam a corrida: se ele não desistisse de sua vaga na corrida deste fim de semana, não seria liberado para o teste.

Após discussões entre o conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, que ainda gerencia a carreira de Ocon, chegou-se a um acordo para que o francês deixasse o cargo, abrindo caminho para que Doohan fizesse sua estreia no GP de Abu Dhabi.

Mas, embora isso significasse que, se Ocon se recusasse a se afastar, ele seria retirado do teste, Komatsu disse que não havia recebido nenhuma indicação da Alpine de que ela poderia mudar de ideia quanto a disponibilizar seu piloto.

Depois de concordar com o diretor da equipe Alpine, Oakes, em uma recente reunião da Comissão de F1 sobre a contratação de Ocon, Komatsu disse que não tinha recebido nenhuma indicação de que poderia haver uma reformulação.

"Falei com Ollie em uma das reuniões da comissão da F1... muito antes de confirmar", explicou Komatsu antes do GP de Abu Dhabi.

Ele disse: "Está tudo bem, não há problema. Você pode ter Ocon pilotando o carro. Então, o que devemos fazer com o traje? Devemos apenas fazer isso com um terno branco? Sim, isso é o mais simples, não é? Então foi isso".

Esteban Ocon, Equipe Alpine F1 Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

"Sou muito simples nesse sentido, pois tudo o que acontece internamente na Alpine não tem nada a ver comigo, certo? Então, para mim, Ollie me deu sua palavra, e isso foi o suficiente".

Komatsu ficou sabendo após o GP do Catar sobre a possível mudança de circunstâncias, mas disse que esperava que Oakes entrasse em contato com ele se fosse esse o caso.

Perguntado se ele sabia que o teste estava sendo usado como 'moeda de troca' pela Alpine, Komatsu disse: "Sinceramente, não sei. O que quer que aconteça na Alpine, não tem nada a ver comigo internamente".

"No que me diz respeito, a última vez que falei com Ollie sobre isso, Ollie estava feliz com a possibilidade de Esteban pilotar para nós no teste de pós-temporada, e ele não disse nada diferente desde então".

"Portanto, se algo mudou, eu esperava que ele viesse falar comigo sobre isso. Mas ele não veio. Então, ele me deu sua palavra. Isso foi bom o suficiente para mim".

Komatsu disse que Ocon se tornaria oficialmente um piloto da Haas na segunda-feira, antes de sua primeira corrida com o carro deste ano no teste de pneus.

E, embora a forma como a carreira de Ocon na Alpine terminou tenha levado alguns a sugerir que ele poderia estar mais animado para fazer as coisas darem certo com a Haas, Komatsu acha que nunca houve qualquer dúvida sobre sua motivação.

"Acho que ele sempre esteve muito motivado", disse ele. "Esse é um dos principais motivos pelos quais o contratei. Ele tem um caráter realmente determinado e sua ética de trabalho é boa, independentemente de o carro ser rápido ou lento".

"Como no início da temporada, quando a Alpine não estava em lugar nenhum, acho que ele ainda estava se esforçando muito para motivar a equipe e tentar levá-la adiante. Eu realmente respeito isso. Portanto, acho que a motivação nunca foi um problema para ele".

Perguntado se estava surpreso com o fato de a Alpine, que está em uma luta acirrada com a Haas pelo sexto lugar no campeonato de construtores, ter colocado um novato na rodada final, Komatsu disse: "Eu não [teria feito isso], mas, por outro lado, o que quer que eles façam, não tem nada a ver comigo".

"Não estou aqui para comentar o que eles fazem. Tenho certeza de que eles têm seus próprios motivos. Então, não cabe a mim dizer nada".

