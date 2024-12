É hora de torcer! A Fórmula 2 encerra neste fim de semana a temporada 2024 em Abu Dhabi, com Gabriel Bortoleto podendo se juntar a um seleto grupo de pilotos campeões da F2 e da F3.

Com estreia já confirmada na F1 em 2025 com a Sauber, Bortoleto fará no circuito de Yas Marina sua despedida da categoria de acesso, antes de sua estreia no Mundial no mesmo local na terça-feira, tendo seu primeiro contato com o carro da Sauber no teste de pós-temporada.

Mas Bortoleto não terá vida fácil. O brasileiro chega à final na liderança do campeonato, mas com a menor diferença possível para o vice-líder Isack Hadjar: meio ponto. Gabriel tem 188,5 contra 188 do francês, com esse 0,5 vindo do empate com Dennis Hauger pela oitava posição na corrida sprint de Monza.

Matematicamente, Paul Aron também segue vivo na briga pelo título. Vencedor da corrida principal do Catar após a punição a Bortoleto, o estoniano tem 163 pontos, 25 a menos que o brasileiro, com 39 em jogo no fim de semana.

Confira a programação da F2 em Abu Dhabi:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 4h05 Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 8h Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 9h15 Band / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 6h25 Band / F1TV Pro

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!