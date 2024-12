F1 - Russell revela ameaça de Verstappen: quis "colocar a p**** da minha cabeça na parede”

Poucos dias depois das declarações de Max Verstappen, George Russell deu uma resposta contundente nesta quinta-feira em Abu Dhabi, palco da última etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1.

Saindo da vitória no GP do Catar, o agora tetracampeão mundial não escondeu a irritação com o comportamento que atribuiu ao piloto da Mercedes. Ele acreditava, de fato, que, antes de os comissários chamá-lo para averiguar o incidente no quali, Russell tinha sido particularmente ativo na tentativa de penalizá-lo.

“O outro piloto, durante a reunião com os comissários, não fez sentido para mim…” disse Verstappen. "Eu respeito muitos pilotos, mas ontem perdi completamente o respeito por ele. Foi ridículo que ele quisesse que eu fosse penalizado. Fiquei muito chateado com isso."

Em seguida, acrescentou: “Sabe, ele é sempre muito educado diante das câmeras, mas se você sentar com ele pessoalmente, ele é uma pessoa completamente diferente. mais a ver com ele."

Antes de concluir: “Já estive neste escritório muitas vezes na minha carreira, com pessoas contra quem competi e nunca vi alguém tentar irritar outra pessoa tão implacavelmente que perdi todo o respeito”.

Quando questionado a reagir a esses comentários a um seleto grupo de jornalistas, incluindo o Motorsport.com, às vésperas do início do último GP da temporada, Russell não quis apaziguar.

“Acho tudo muito irônico, considerando que sábado à noite, ele disse que iria bater em mim propositalmente e, 'colocar a porra da minha cabeça na parede'... então questionar a integridade de alguém como pessoa, enquanto fazia comentários como esse no dia anterior, acho muito irônico, e não vou sentar aqui e aceitar.”

“Sabe, as pessoas têm sido intimidadas por Max há anos, e você não pode questionar suas habilidades de pilotagem. Mas ele não consegue lidar com a adversidade sempre que algo vai contra ele. Jeddah 2021, Brasil, 2021, ele ataca. Budapeste este ano, na primeira corrida, o carro não estava dominante, batendo em Lewis, batendo em sua equipe.”

“E como eu disse, para mim, aqueles comentários no sábado à noite e no domingo foram totalmente desrespeitosos e desnecessários, porque o que acontece na pista, nós lutamos muito. Faz parte da corrida. O que acontece na sala dos comissários? Você luta muito, mas nunca é pessoal. Mas você sabe, ele está indo longe demais agora.”

Quando questionado sobre como resolver esse problema, Russell respondeu: “Não estou interessado em falar com ele sobre isso, porque não tenho interesse em fazer as pazes, porque acho que é um problema dele lidar com isso, e não vou perder o sono por causa disso.”

Russell também falou sobre a postura de outros pilotos do grid em relação a Verstappen.

“Eu simplesmente não sei por que outros pilotos, quando estavam nessa batalha com ele, simplesmente tornaram tudo muito fácil e deixaram para lá. Lewis é um campeão mundial que eu aspiro ser, e eu acho que ele é um padrão ouro de modelo que as crianças mais novas deveriam admirar. E a maneira como Lewis lidou com aquela luta pelo campeonato, ele foi duro, ele foi agressivo, ele sempre foi respeitoso, e ele nunca passou da linha. E você pode ir além da linha ao fazer um pequeno erro de julgamento, mas sair do seu caminho para dizer que você vai propositalmente bater em alguém e colocá-lo de cabeça para baixo está além do limite.”

Questionado sobre o motivo de ter escolhido falar agora, Russell disse: “Porque ele apareceu na mídia. Sinto que ele me desrespeitou como piloto.”

“Eu o conheço há 12 anos. Nós tínhamos respeito um pelo outro antes. Nunca tivemos batidas, mas temos um cara que está no topo deste esporte e que se sente acima da lei. Não acho isso certo.”

“Admiro suas batalhas na pista e quando ele é duro e agressivo. Mas o que vimos no final da temporada de 2021, ou o que vimos no México com Lando [Norris], não foram manobras duras e agressivas. Eram do tipo faça ou morra: ‘Estou disposto a tirar esse cara’. O que não acho que seja a maneira como devemos correr.”

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!