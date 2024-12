A etapa de Abu Dhabi da Fórmula 2 teve seus primeiros dois pontos distribuídos nesta sexta-feira (06). O pole position, Victor Martins, não briga pelo campeonato, mas conseguiu os dois tentos, ao cravar 1min35s745.

Gabriel Bortoleto será o segundo colocado no grid de domingo, ao lado do francês, ficando apenas a 0s035 do melhor tempo da sessão.

Paul Aron, que tem chances matemáticas de título, será o terceiro, atrás do brasileiro, mas uma posição à frente de Isack Hadjar, principal rival de Bortoleto.

Vale lembrar que Bortoleto tem 188,5 no campeonato, contra 188 de Hadjar. Aron soma 163, em terceiro lugar.

Para a corrida sprint, a pole ficará com Amaury Cordeel, que finalizou em 10º. Companheiro de Bortoleto na equipe Invicta, Kush Maini foi punido no grid da corrida sprint após o quali: o indiano largará de oitavo na sprint, à frente do brasileiro. Com isso, Hadjar e Aron ganham um posto cada no grid da sprint: Isack é sexto e Aron, sétimo (veja a seguir o grid da corrida 1, às 9h15 de sábado; mais abaixo, você confere o resultado do quali, que forma o grid da corrida 2, às 6h25 de domingo).

1 Amaury Cordeel Hitech 2 Joshua Durksen AIX 3 Ritomo Miyata Rodin 4 Pepe Martí Campos 5 Dino Beganovic DAMS 6 Isack Hadjar Campos 7 Paul Aron Hitech 8 Kush Maini Invicta P+3 9 Gabriel Bortoleto Invicta 10 Victor Martins ART 11 Andrea Kimi Antonelli Prema 12 Oliver Goethe MP 13 Leonardo Fornaroli Rodin 14 Richard Verschoor MP 15 Oliver Bearman Prema 16 Jak Crawford DAMS 17 Luke Browning ART 18 Rafael Villagómez Van Amersfoort 19 Christian Mansell Trident 20 Max Esterson Trident 21 John Bennett Van Amersfoort 22 Cian Shields AIX

Resultado

