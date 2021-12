Enzo Fittipaldi conquistou neste sábado (4) seus primeiros pontos na temporada da Fórmula 2. O piloto da equipe Charouz terminou a segunda corrida do dia no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, na nona posição, depois de ser beneficiado por punições contra Jehan Daruvala e Christian Lundgaard, que levaram vantagem em disputas por posições ao passarem por fora da pista.

O brasileiro teve bons desempenhos nas duas corridas do final de semana. Na primeira, após largar da 18ª posição, Fittipaldi cruzou a linha de chegada em 12º, posição da qual iniciou a segunda prova. Logo no início, Enzo subiu para o décimo posto, e contou com problemas com outros concorrentes para terminar em nono. Com as punições contra os rivais, o dono do carro número 14 subiu mais duas posições, terminando em sétimo.

“Estou muito feliz por conquistar meus primeiros pontos na Fórmula 2. Consegui fazer duas boas corridas em uma pista que é das mais difíceis, e ganhei muitas posições nas duas provas. O carro tinha um bom ritmo e nos permitiu alcançar a zona de pontuação, algo que a gente vinha batendo na trave nas últimas etapas, e que agora conseguimos”, disse Enzo.

Com o resultado deste sábado, Enzo Fittipaldi faturou dois pontos na classificação do campeonato. O piloto da Charouz iniciou a temporada correndo na Fórmula 3, e, graças aos bons desempenhos nesta categoria, conseguiu avançar para a Fórmula 2 ainda neste ano. A rodada tripla saudita é apenas a terceira do brasileiro.

A F2 completa a penúltima etapa da temporada 2021 neste domingo (5), a partir das 11h25. O BandSports mostra a corrida.

