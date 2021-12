A corrida principal da Fórmula 2 em Jeddah, na Arábia Saudita, foi interrompida ainda na primeira volta. Theo Pourchaire não conseguiu largar e Enzo Fittipaldi atingiu o carro do francês logo no início. A bandeira vermelha foi acionada logo em seguida.

Nenhum replay da transmissão ou informação sobre como os pilotos envolvidos estão foram divulgados.

Na transmissão brasileira, a repórter da Band, Mariana Becker, mostrou Enzo Fittipaldi sendo encaminhado ao helicóptero, dizendo que ele aparentava estar consciente.

Na sequência, a repórter disse que, ao que tudo indicava, Enzo teria lesionado a perna.

A corrida está prometida para reiniciar às 12h45.

