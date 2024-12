A Fórmula 2 entregou uma prova principal das mais tensas no Catar. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em primeiro, mas caiu para terceiro com uma punição de 5s, com Paul Aron triunfando, com Isack Hadjar em segundo. Com isso, os dois vão para a final com apenas meio ponto separando eles.

Após um atraso de 10min para reparos na barreira de proteção da última curva, Bortoleto fez uma bela largada para pular pra ponta, mas bastante pressionado por Aron nas primeiras curvas. Dos dez primeiros colocados, apenas Maini e Bearman apostaram em sair de pneus duros, contra os demais de médios.

Ao final da primeira volta, Bortoleto liderava com Aron em segundo a 0s6, Beganovic, Martins e Verschoor completando o top 5, enquanto Hadjar caía de nono para décimo.

Na volta 6, de 32, Bortoleto já conseguia tirar Aron da zona de DRS, com a vantagem subindo para 1s3. Sexto colocado, Crawford era o primeiro a ser chamado para os boxes, enquanto Hadjar voltava à décima posição, ultrapassando Maini.

Enquanto Aron foi para os boxes na volta 8, Bortoleto e Hadjar ficaram na pista. Mas a situação muda na sequência. Antonelli teve uma quebra após um toque dentro dos boxes e acabou parando o carro na caixa de brita, causando um SC Virtual.

Bem neste momento, o brasileiro estava entrando nos boxes mas precisou sair, já que o regulamento não permite trocas no regime de SC Virtual. O caso foi colocado sob investigação pelos comissários, sendo punido com 5s. Logo na sequência, o SC físico foi acionado, o que permitiu a Bortoleto entrar e fazer a parada.

Nessa situação, os pilotos que largaram de duro passaram pra frente. Bearman liderava com Durksen em segundo e Maini em terceiro. Em sétimo, Bortoleto era o líder dos que já haviam feito seus pits, enquanto Hadjar se deu muito bem nessa, ficando atrás apenas do brasileiro e de Aron, em nono.

A relargada veio na volta 13 de 32. Bortoleto rapidamente partiu pra cima de Martí, mas acabou levando um novo susto, escapando da pista como no sábado em disputa com Aron. Mas o SC acabou sendo acionado de novo após um toque entre Villagomez e Crawford, causando o abandono do primeiro.

A nova relargada veio na 17ª volta. Bearman errou antes mesmo de passar pela largada. Durksen chegou a ir pra ponta, mas precisou ceder novamente a posição. Nesse caos, Bearman voltou pra ponta, com Maini em segundo e Browning em terceiro, enquanto Bortoleto subia para sexto, ultrapassando Esterson e, logo na sequência, passou Martí, indo para quinto.

Pouco depois, a direção de prova anunciou que a corrida seria encerrada por tempo e não por voltas, com 15min ainda no relógio. Neste momento, Bearman abria 4s na ponta para Maini, com Durksen e Browning na sequência e Bortoleto em quinto, à frente de Aron e Hadjar.

Bortoleto passou Browning e, na sequência, Maini foi instruído a trocar posição com o companheiro de equipe, mas o indiano foi para os boxes, deixando o brasileiro para se virar sozinho.

Com Bortoleto colado em Durksen, ainda sem parar, a seis minutos do fim, a contagem estava para os 5s que o brasileiro teria que abrir para neutralizar a punição. Ele conseguiu com uma manobra ousada no fim da reta principal, ficando a 2s5 de Hadjar neste momento.

No final, Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em primeiro, mas, com a aplicação da punição de 5s, ele caiu para 3º, deixando a vitória nas mãos de Paul Aron, com Isack Hadjar em segundo. Com isso, os dois vão para a final separados por apenas 0,5 ponto na classificação.

A Fórmula 2 retorna na próxima semana, acompanhando a F1 no circuito de Yas Marina para a grande final da temporada 2024, com 39 pontos em jogo no último fim de semana do campeonato.

VERSTAPPEN DÁ SHOW, BATE RUSSELL E É POLE NO CATAR! Veja análise do quali em Losail | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!