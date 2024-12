A temporada de Fórmula 2 de 2024 tem sido marcada por muitas reviravoltas, com os desafiantes do campeonato indo e vindo. Com uma rodada dupla no Oriente Médio para decidir a questão, quem sairá por cima?

Embora seis pilotos permaneçam matematicamente na briga, há uma clara batalha entre o líder Gabriel Bortoleto e o vice-colocado Isack Hadjar, enquanto Paul Aron está à espreita, pronto para juntar os cacos caso aconteça um desastre com os que estão à frente.

Os três concorrentes restantes têm uma mera chance matemática e precisam que algo drástico aconteça para ter uma chance no trono.

Zane Maloney (terceiro) foi omitido da lista e, apesar de sua posição elevada na classificação, não completará a temporada devido à sua mudança para a Fórmula E com a Abt.

Gabriel Bortoleto - 169,5 pontos

Bortoleto lidera a classificação e tem uma excelente chance de garantir títulos consecutivos na F3 e na F2 Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Depois de conquistar o título da F3 em sua temporada de estreia, o brasileiro piloto da Invicta, Bortoleto, está tentando seguir os passos de Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri, e conquistar a F3 e a F2 em sequência.

Com sua vaga na Sauber já confirmada para 2025, será interessante ver seu comportamento no paddock do Catar neste fim de semana.

Até certo ponto, a pressão acabou agora que seu futuro está garantido, o que significa que apenas a própria glória está em jogo e não o próximo passo de sua carreira.

Assim como seu sucesso na F3, o piloto paulistano subiu na tabela por meio de pura consistência após um início instável.

Três abandonos consecutivos na corrida de Jeddah e nas duas corridas da Austrália - devido à eliminação de Pepe Marti no início da corrida sprint e, em seguida, a uma falha no sistema hidráulico na corrida - representam o único ponto negativo de sua campanha.

As vitórias nas corridas principais na Áustria e em Monza, a qual saiu do último lugar para vencer de forma extraordinária, o fizeram subir na classificação e entrar na disputa, com apenas duas corridas sprint sem pontuar, após o azar em Melbourne.

Dos pilotos que estão na disputa, Bortoleto é, sem dúvida, o piloto com melhores performances, o que faz dele o favorito para triunfar na próxima quinzena.

Isack Hadjar - 165 pontos

Hadjar tem quatro vitórias em 2024, mas o piloto da Campos não conseguiu vencer em Monza e Baku Foto de: Red Bull Content Pool

Se Bortoleto está bem, Hadjar, piloto da Red Bull Junior e da Campos, é o oposto. Não faz muito tempo, Hadjar parecia ter a mão no troféu, mas uma sequência catastrófica de resultados fez com que ele cedesse o primeiro lugar e, em meio à indecisão da Red Bull sobre a formação de pilotos para 2025 na RB, potencialmente prejudicasse suas chances de promoção.

Nas últimas 10 corridas, Hadjar marcou pontos em apenas três ocasiões. É verdade que duas delas foram vitórias muito necessárias em corridas principais e a outra foi um terceiro lugar na sprint da Hungria, mas essa não é a forma que qualquer piloto gostaria de levar para o período decisivo.

Dito isso, a longa pausa desde o Azerbaijão pode ser exatamente o que o francês precisava para recarregar as baterias e se refrescar. Se ele recuperar seu ritmo do início da temporada, será um desafio difícil para qualquer piloto superá-lo.

Com quatro vitórias em seu nome - todas em corridas de longa duração - Hadjar tem mais do que qualquer rival nesta temporada, embora, com apenas mais dois pódios em seu nome, a situação pode ser inconstante.

Paul Aron - 133 pontos

Aron fez grande parte da corrida inicial para a Hitech, mas também caiu para trás quando Bortoleto começou a se destacar Foto de: Formula Motorsport Ltd

Assim como Hadjar, Aron também manteve a liderança do campeonato e, em um determinado momento, parecia ser uma força dominante. Mas, devido a uma combinação de má sorte e erros individuais, o novato da Hitech viu sua candidatura ao título desaparecer.

Com 36,5 pontos de desvantagem, Aron sabe que suas esperanças estão por um fio, e um acidente ou erro pode tirá-lo de cena.

Sem uma vitória, o estoniano liderou a tabela no início devido à sua consistência de sete pódios nas primeiras 13 corridas. Seu recorde nas 11 corridas seguintes, no entanto, foi de zero pódios e o melhor resultado foi o quinto lugar - um de apenas quatro outros resultados em pontos.

Dois sextos lugares marcaram um retorno bem-vindo à pontuação em Baku, mas é preciso muito mais do que isso para levar sua candidatura ao título para Yas Marina.

Crawford, Kimi Antonelli e Martins

A esperada corrida pelo título de Martins não se concretizou de fato Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Se Aron precisa de um resultado especial para conquistar o título, Jak Crawford, Andrea Kimi Antonelli e Victor Martins precisam de um milagre.

O piloto da DAMS, Jak Crawford, está 53,5 pontos atrás; o piloto da Prema, Andrea Kimi Antonelli, está 56,5; e o júnior da Alpine que corre pela ART, Victor Martins, está 76,5. Para este último, basta conquistar todos os pontos disponíveis e torcer para que Bortoleto tenha uma sequência de quatro DNFs. Se Martins perder a pole no Qatar, suas esperanças acabarão.

Isso é uma pena para Martins, que começou o ano como favorito ao título, mas teve dificuldades com o carro nos estágios iniciais antes de descobrir sua forma, terminando em segundo lugar em quatro das últimas oito corridas.

Crawford e Antonelli enfrentam montanhas semelhantes para alguma chance, precisando superar Bortoleto em 15 e 18 pontos cada para levar alguma esperança para Abu Dhabi.

Enquanto Crawford pode acreditar que tem algo a provar - especialmente com a Cadillac pronta para entrar no grid da F1 em 2026 e o provável interesse em contratar um piloto americano - Antonelli já tem sua vaga na F1 definida, com o italiano pronto para substituir Lewis Hamilton na Mercedes no próximo ano.

