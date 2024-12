A Fórmula 2 entregou neste sábado uma corrida sprint tensa no Catar. Oliver Bearman foi o vencedor em uma prova encerrada sob SC, enquanto Gabriel Bortoleto foi o sexto. Com Isack Hadjar em quarto, o brasileiro mantém a liderança do campeonato a três corridas do fim.

O grid, que teve Oliver Bearman na pole e Isack Hadjar em segundo, veio com algumas mudanças. Kush Maini pagou uma punição de 5 posições carregada de Baku, o que levou Gabriel Bortoleto para oitavo. Já Pepe Martí, companheiro de Hadjar, não participou da prova por problemas técnicos com o carro.

Bortoleto e Hadjar apostaram em estratégias diferentes para a corrida. Enquanto o brasileiro foi para o composto duro, o francês foi para o médio.

Na largada, Bearman saiu bem e manteve a ponta, com Hadjar em segundo, enquanto Bortoleto fez uma saída segura para manter a oitava posição. Aproveitando a aderência melhor do pneu médio, Hadjar passou a pressionar Bearman, com os dois conseguindo se afastar do restante do grid ao final da primeira volta.

Aproveitando a vantagem do composto, Hadjar pulou para a ponta ainda na segunda volta, buscando abrir para controlar o ritmo na parte final da prova, de 23 voltas.

Hadjar rapidamente abriu na frente, chegando a 3s5 na volta 5 para Bearman, que tinha mais 2s3 para Martins. Dali para trás, formava-se um trem de DRS. Mas o estouro do motor de Goethe permitiu não somente que Bortoleto ganhasse uma posição como também forçou a direção de prova acionar o SC Virtual.

A bandeira verde veio logo na volta seguinte, na sétima. Bortoleto relargou colado em Aron, que também atacava Verschoor. Lá na frente, Hadjar mantinha a diferença para Bearman na casa de 3s. Mas, pelo rádio, o francês reclamava que o pneu médio já estava indo embora.

O trem formato por Martins, Crawford, Verschoor, Aron e Bortoleto protagonizava a briga da corrida na metade da prova, com os dois primeiros em manobras questionáveis. Lá na frente, Hadjar via a distância para Bearman cair para 2s.

Sem performance nos pneus, Bearman entrou na janela de DRS de Hadjar na volta 17, enquanto Crawford finalmente ultrapassava Martins pela terceira posição, deixando o francês para Verschoor, Aron e Bortoleto. No começo do giro seguinte, um susto para o brasileiro, sendo levado pra fora da pista ao tentar ultrapassar Aron no primeiro setor, mas sem perder posição.

Logo na sequência, uma disputa mais pesada entre Martins e Aron fez com que o francês caísse pra trás, permitindo a Bortoleto ganhar mais uma posição, subindo para sexto, enquanto Crawford 'roubava' o ponto de volta mais rápida de Hadjar.

A duas voltas do fim, Bearman retoma a liderança, com Bortoleto ainda em sexto. Mas Hadjar comete um erro, rodando sozinho, caindo para quarto. No mesmo momento, Maini e Antonelli se envolviam em um acidente, levando à entrada do SC.

No final, Oliver Bearman garantiu a vitória, com Jak Crawford em segundo e Richard Verschoor em terceiro. Isack Hadjar foi o quarto, com Paul Aron em quinto e Gabriel Bortoleto em sexto.

A Fórmula 2 encerra a passagem pelo Catar no domingo com a segunda corrida do fim de semana, que terá Gabriel Bortoleto largando em 2º. A prova começa às 09h20, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro.

