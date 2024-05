A Fórmula 2 teve uma prova caótica neste sábado em Ímola. Um grande acidente na largada levou a cinco abandonos, incluindo Enzo Fittipaldi, enquanto o restante da corrida foi de "marcação cerrada" entre os primeiros colocados, com o resultado sendo definido apenas no fim. Franco Colapinto foi o vencedor após conseguir ultrapassar Paul Aron na última volta. Zane Maloney completou o pódio.

Fecharam a zona de pontuação da sprint: Amaury Cordeel, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Taylor Barnard e Richard Verschoor.

Enquanto Aron largou bem e imediatamente partiu para cima de Cordeel, a saída foi marcada por uma confusão envolvendo diversos carros, levando à entrada imediata do safety car.

Quatro pilotos abandonaram com a confusão. Enzo foi quem teve as maiores avarias no carro, mas avisou pelo rádio que estava ok. Junto a ele, Durksen, Hauger, Hadjar e Stanek não tiveram condições de continuar.

O replay mostrou eventualmente o que aconteceu: um toque de Stanek em Hadjar foi o ponto inicial da confusão. O francês acabou atravessando a pista e causando os demais incidentes.

Sob o SC, Aron liderava à frente de Cordeel, com Colapinto em terceiro, Maloney em quarto, Bearman em quinto e Bortoleto subindo para a sexta posição.

Graças a um trabalho impressionante dos fiscais, a bandeira verde foi acionada novamente na volta 6 de 25. Sem o acionamento imediato do DRS, a única mudança entre os ponteiros foi Colapinto pulando para segundo graças a um erro de Cordeel, enquanto Aron abria na frente.

Quando a prova chegava à metade, Aron via Colapinto se aproximar perigosamente. Os dois abriam quase 3s para Cordeel, que liderava um pelotão com Maloney, Bearman e Bortoleto. O trem de DRS entre os pilotos impedia uma disputa mais intensa.

Aron e Colapinto seguiam abrindo na frente, chegando a quase 5s para Cordeel a cinco voltas do fim. O belga vinha em uma briga própria com Maloney, já que Bearman e Bortoleto vinham perdendo terreno, ficando a 1s5.

Após muito insistir, Maloney finalmente fez a ultrapassagem em cima de Cordeel a três voltas do fim, enquanto Bortoleto voltava a se aproximar de Bearman na briga pela quinta posição.

Na última volta, Franco Colapinto conseguiu a ultrapassagem pela liderança após uma manobra ousada na primeira chicane. Paul Aron foi o segundo, com Zane Maloney completando o pódio. Fecharam a zona de pontuação da sprint: Amaury Cordeel, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Taylor Barnard e Richard Verschoor.

A Fórmula 2 encerra a etapa de Ímola no domingo com a segunda corrida do fim de semana, que terá Gabriel Bortoleto na pole. A largada está marcada para 05h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Leclerc 1º, VERSTAPPEN SÓ 7º E BEM IRRITADO, Yuki 3º. Newey BOICOTADO? Brasil brilha na F2 em Ímola!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!