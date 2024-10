Após conquistar o título da Fórmula Regional Europeia com uma etapa de antecedência, o brasileiro Rafa Câmara já está dando o próximo passo na escada das categorias de base em direção à Fórmula 1. O piloto da Academia da Ferrari foi confirmado no teste de pós-temporada da Fórmula 3, onde correrá com a equipe Trident.

Câmara vive um grande ano em sua carreira, tendo dominado a temporada da FRECA para conquistar o título em Barcelona há duas semanas, com uma etapa de antecedência, terminando a corrida do domingo na quarta posição enquanto seu principal rival, o finlandês Tuukka Taponen se envolveu em um incidente logo na largada.

Agora Câmara está pronto para dar o próximo passo em sua carreira, e já está confirmado para o teste de pós-temporada da Fórmula 3, que será realizado nos dias 08 e 09 de outubro no circuito de Jerez de la Frontera. Além de Câmara, a Trident terá outro nome vindo da FRECA, o dinamarquês Noah Stromsted, e Charlie Wurz, que disputou a temporada 2024 da F3 com a equipe Jenzer.

A Prema, equipe pela qual Câmara conquistou o título da FRECA, terá os dois pilotos já confirmados para o grid de 2025 da F3: Brando Badoer e Ugo Ugochukwu. A terceira vaga no teste será de Noel Leon, mexicano que disputou a F3 em 2024 com a Van Amersfoort. Porém, para 2025, ela segue em aberto.

Câmara é o único brasileiro confirmado para o teste e deve encerrar a ausência de brasileiros no grid que marcou a temporada de 2024. Um contraste em comparação ao ano anterior quando o país foi representado pelo campeão Gabriel Bortoleto, além de Caio Collet e Roberto Faria.

