A Fórmula 2 realizou neste sábado a corrida sprint da etapa de Ímola, a quarta da temporada 2024. E logo na largada o caos tomou conta, com uma série de acidentes que levaram a quatro abandonos, incluindo o de Enzo Fittipaldi, e o acionamento do SC.

Logo após a primeira curva, tudo começou com toque de Roman Stanek em Isack Hadjar, que fez o piloto francês atravessar a pista. Isso levou outros a se assustarem e se envolverem em incidentes próprios.

Enzo acabou acertando a traseira de Dennis Hauger, enquanto Joshua Durksen também acabou batendo ao escapar da pista e perder o controle. Os cinco pilotos envolvidos na confusão acabaram abandonando e o SC foi imediatamente acionado.

Mesmo com a quantidade de detritos na pista, a direção de prova optou por não acionar a bandeira vermelha, dando preferência ao SC.

Graças a um trabalho rápido dos fiscais, a pista foi limpa muito rapidamente, com a prova podendo ser reiniciada na volta 6 de um total de 25 previstas.

Leclerc 1º, VERSTAPPEN SÓ 7º E BEM IRRITADO, Yuki 3º. Newey BOICOTADO? Brasil brilha na F2 em Ímola!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!