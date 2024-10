A Stock Car Pro Series abriu nesta sexta-feira as atividades para a etapa de Buenos Aires, a nona de 12 da temporada 2024. O primeiro treino livre foi marcado por um grid bastante compacto, com 25 dos 27 pilotos andando no mesmo segundo e o top 4 separado por apenas 0s070, com Rafael Suzuki sendo o mais rápido.

A principal categoria do automobilismo nacional volta a correr em solo argentino pelo segundo ano consecutivo, integrando a programação do Festival Sul-Americano de Velocidade, junto com a Fórmula 4 Brasil e o TCR South America.

Após o fim da sessão de uma hora, dividida em dois grupos de 30 minutos, Rafael Suzuki marcou o melhor tempo, com 01min15s958, 0s035 à frente de Gaetano di Mauro. Thiago Camilo foi o terceiro, a apenas 0s001 do piloto da Cavaleiro, enquanto o bicampeão Gabriel Casagrande foi o quarto, a 0s068. Gianluca Petecof foi o quinto colocado, a 0s120.

A sessão foi marcada por uma grande proximidade do grid. Dos 27 pilotos inscritos para a etapa, 25 andaram a menos de um segundo do tempo de Suzuki. Nelsinho Piquet, em 25º, ficou a 0s894. Apenas Bruno Baptista (+1s197) e Lucas Kohl (+2s147) ficaram acima.

Líder do campeonato, Felipe Baptista foi o 12º, enquanto o vice-líder Dudu Barrichello ficou apenas na 24ª posição.

A Stock Car Pro Series volta à pista de Buenos Aires nesta sexta-feira para o segundo treino livre, que acontece a partir das 14h35. Você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional no Motorsport.com.

Confira o resultado do TL1 da Stock Car em Buenos Aires:

1 – Rafael Suzuki

2 – Gaetano di Mauro

3 – Thiago Camilo

4 – Gabriel Casagrande

5 – Gianluca Petecof

6 – César Ramos

7 – Daniel Serra

8 – Ricardo Maurício

9 – Arthur Leist

10 – Átila Abreu

11 – Felipe Massa

12 – Felipe Baptista

13 – Zezinho Mugiatti

14 – Ricardo Zonta

15 – Júlio Campos

16 – Marcos Gomes

17 – Felipe Fraga

18 – Enzo Elias

19 – Lucas FOresti

20 – Rubens Barrichello

21 – Allan Khodair

22 – Victor Baptista

23 – Cacá Bueno

24 – Dudu Barrichello

25 – Nelsinho Piquet

26 – Bruno Baptista

27 – Lucas Kohl

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!