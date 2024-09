As 4h de Mugello, penúltima etapa da temporada 2024 da European Le Mans Series, foi marcada por um forte acidente, que causou uma longa interrupção e inclusive chegou a mudar a duração da prova deste domingo.

Logo após a relargada em meio a uma série de incidentes que causaram diversas entradas do safety car, Rahel Frey, da Iron Dames, disputava posição com Claudio Schiavoni, da Proton Competition, na reta principal. Ao calcular erroneamente a manobra, Rahel acertou a traseira do Porsche do italiano, que acabou perdendo o controle e bateu com força no guard-rail.

A direção de prova acionou imediatamente o safety car. Porém, devido à extensão dos danos, precisou acionar a bandeira vermelha. Veja abaixo o momento do incidente:

Devido à longa duração da bandeira vermelha, a direção de prova chegou inclusive a alterar a duração da prova, acrescentando mais 20min ao seu total.

A corrida teve vitória da Iron Lynx na classe principal, a LMP2, enquanto na LMGT3, dos carros envolvidos no acidente, o triunfo ficou com a Kessel Racing, do brasileiro Daniel Serra, que assumiu a liderança da competição a uma etapa do fim.

A temporada 2024 da European Le Mans Series chega ao fim nos dias 18 e 19 de outubro com as 4h de Portimão, que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

