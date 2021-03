Piloto de testes da Alpine-Renault na Fórmula 1, Guanyu Zhou cravou a pole position para a corrida de domingo da Fórmula 2 no Bahrein, que recebe a abertura da categoria de acesso à F1 neste fim de semana.

O chinês da UNI-Virtuosi cravou o tempo de 1min42s848, superando o dinamarquês Christian Lundgaard, da ART Grand Prix, e o companheiro brasileiro Felipe Drugovich. O paranaense liderou o treino livre e larga em oitavo na primeira corrida deste sábado.

No entanto, a princípio, o resultado tem caráter provisório, pois houve drama no final da sessão, quando Zhou desencadeou uma investigação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por passar pela bandeira quadriculada duas vezes.

Formato

Na temporada 2021 da F2, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Na segunda corrida, há a inversão das 10 primeiras posições do certame inicial, cujo 'pole' é o 10º colocado da qualificação. Assim, quem sai na frente na prova inicial em Sakhir é o novato alemão David Beckmann. Outros representantes do Brasil no grid, Guilherme Samaia, da Charouz, e Gianluca Petecof, da Campos Racing, largam em 18º e 21º, respectivamente. Veja tabela:

Band c/cobertura inédita, o devorador de parceiros, Alonso e + | DIRETO DO PADDOCK

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.

.