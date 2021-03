O dia de atividades no Bahrein começou cedo, com a primeira das três corridas da Fórmula 2 no final de semana. E em uma prova movimentada para abrir a temporada 2021, a vitória ficou com o estreante Liam Lawson, em uma dobradinha de pilotos da Academia da Red Bull, com Jehan Daruvala em segundo.

No treino classificatório de sexta, Guanyu Zhou fez a melhor volta e, com isso, garantiu a pole para a corrida longa do domingo, após se livrar de uma punição por ter recebido a bandeira quadriculada duas vezes. Seguindo o novo regulamento da categoria, o grid da primeira corrida deste sábado foi definida pela inversão dos dez primeiros colocados do treino classificatório.

Inicialmente, a pole position ficaria com o alemão David Beckmann, que havia terminado em décimo, mas a desqualificação de Juri Vips, piloto da Hitech, por quebra do regulamento técnico, a posição de honra ficou com o também estreante da categoria Théo Pourchaire. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich, terceiro na classificação, saiu da oitava posição, com Guilherme Samaia em 17º e Gianluca Petecof em 20º.

Pourchaire não teve uma boa largada e já nas primeiras curvas perdeu a ponta para Liam Lawson, que disparou na frente. A primeira volta também não foi das melhores para os pilotos da Prema, Robert Shwartzman e Oscar Piastri, que se encontraram na pista e acabaram perdendo posição.

Ao final da primeira volta, Drugovich acabou caindo para 10º e apresentava um problema na asa dianteira, que o forçou a ir aos boxes já no começo da prova para uma troca, indo para a última posição. Mas os prejuízos do brasileiro foram minimizados graças aos abandonos de Marcus Armstrong e Ralph Boschung, que forçou o acionamento do safety car virtual.

Samaia, que vinha em uma boa corrida, ganhando cinco posições nas primeiras voltas, acabou recebendo uma punição de cinco segundos por violar as normas do safety car virtual. Já Dan Ticktum recebeu a mesma punição, mas por causa do toque causado em Richard Verschoor na segunda volta.

Pouco após a metade da prova, o pole Pourchaire, que vinha bem na segunda posição, teve problemas com seu carro e acabou abandonando, deixando Lawson com uma boa vantagem na liderança, de 2s5 para Daruvala, seguido de Beckmann, Shwartzman e Lundgaard. Neste momento, Samaia era o 10º, Petecof o 17º e Drugovich o 18º.

Apesar de ter dominado ao longo de boa parte da prova, Lawson passou a enfrentar uma dura pressão de Daruvala nas cinco voltas finais, com o piloto da Carlin se aproximando rapidamente. Mais atrás, a dupla da Prema voltou a se encontrar na pista, também protagonizando uma bela disputa na reta final.

Mesmo pressionado, Lawson venceu a batalha entre os pilotos da Academia da Red Bull e estreia na F2 com uma vitória, seguido de Daruvala e Beckmann fechando o pódio, a 13s da disputa pela ponta. Completando os dez primeiros colocados, Shwartzman, Piastri, Lundgaard, Zhou, Ticktum, Zendelli, Vips.

Agora, a F2 se prepara para a segunda corrida deste sábado, que tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados desta prova. Com isso, a primeira fila será formada por Vips e Zendelli, enquanto os brasileiros sairão fora do top 10, tendo que fazer uma recuperação.

Samaia, que foi o melhor colocado, terminando em 9º, caiu para 12º após a aplicação dos cinco segundos e sairá desta posição, enquanto Drugovich e Petecof sairão de 16º e 18º respectivamente, as mesmas colocações que terminaram a corrida.

A segunda corrida do sábado da F2 no Bahrein será realizada após o treino classificatório da F1 e será transmitida tanto pela Band quanto pelo Bandsports a partir das 13h30.

