F2: Drugovich chega em 4º na Hungria e aumenta vantagem na liderança

O brasileiro Felipe Drugovich deu mais um passo importante em sua luta pelo título da Fórmula 2 neste sábado no Circuito Hungaroring, na Hungria. Largando na 8ª posição na Sprint Race, a prova mais curta da 10ª etapa do Campeonato Mundial, ele novamente chegou muito próximo do pódio e somou mais pontos na tabela de classificação.

O piloto da equipe holandesa MP Motorsport fez uma largada primorosa, assumindo a quarta posição antes do fechamento da primeira volta. Um incidente na primeira curva, porém, causou a entrada do Safety Car e, após a relargada, Drugovich manteve o 4º lugar.

Em uma pista com poucos pontos de ultrapassagem e tendo que administrar o consumo de pneus, o piloto de Maringá (PR) buscou dosar o ritmo ao mesmo tempo em que tentava se aproximar do terceiro colocado. Sem reais oportunidades de ataque, o brasileiro recebeu a bandeirada na quarta posição, a cerca de 1,5 segundos do terceiro colocado.

“Hoje a largada foi muito importante, porque foi quando pude conquistar várias posições, saindo de oitavo para quarto”, resumiu Drugovich. “Fizemos o que era possível, estou feliz com o carro e acho que amanhã poderemos ter novamente uma boa corrida. Esperamos melhorar mais um pouquinho, fazer uma boa largada focando novamente nos pontos e, quem sabe, em mais uma vitória”, finalizou o piloto, que somou cinco pontos e aumentou para 44 sua vantagem na liderança do campeonato.

